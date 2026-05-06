Kruzer smrti izazvao paniku u Evropi: Sve više zaraženih

Ministarstvo vanjskih poslova Nizozemske potvrdilo je da su britanski, njemački i nizozemski državljanin prebačeni sa broda te da su na putu prema specijaliziranim bolnicama „u Evropi“, gdje će im biti pruženo liječenje.

Španska ministrica zdravstva Mónica García potvrdila je da je britanski državljanin koji je evakuisan sa kruzera bio ljekar na brodu. Navela je da je njegovo stanje sada „stabilnije“, nakon što je ranije bio u „kritičnom stanju“.Španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska poručio je da je ljudima na brodu potrebna pomoć, braneći plan da brod pristane na Kanarskim ostrvima. Kazao je da se na brodu nalazi više od 140 osoba kojima je potrebna pomoć.

Prema njegovim riječima, Kanarska ostrva predstavljaju najbolju luku za ovu svrhu, dodajući da je Svjetska zdravstvena organizacija zatražila od španske vlade korištenje te luke, kao što je ranije navela ministrica zdravstva.

Prema podacima Svjetske zdravstvena organizacija, sumnja se na izbijanje hantavirusa na brodu, a istražuje se mogućnost prenosa s čovjeka na čovjeka – što je rijetko za ovu bolest.

Potvrda iz Švicarske

I Švicarske vlasti potvrdile su prvi slučaj zaraze hantavirusom koji se povezuje s kruzerom MV Hondius, plovilom koje je posljednjih dana u fokusu međunarodne zdravstvene pažnje zbog pojave više oboljelih putnika.

Švicarsko ministarstvo zdravstva saopćilo je da je jedna osoba testirana pozitivno na hantavirus i da se trenutno nalazi na liječenju u Univerzitetskoj bolnici u Cirihu.

Pacijent se, zajedno sa suprugom, krajem aprila vratio u Švicarsku nakon putovanja u Južnu Ameriku i boravka na kruzeru na kojem je ranije zabilježena pojava infekcije.Svjedočenje s broda

Putnik sa broda MV Hondius i travel influencer Kasem Hato objavio je u utorak, prije posljednjih evakuacija, video u kojem je opisao kako izgleda život na brodu pogođenom virusom. U snimku koji je preveo Reuters, rekao je:

„Naše putovanje brodom počelo je sa juga Argentina, a plan je bio preći Atlantik, prolazeći pored izolovanih ostrva kako bismo vidjeli prirodu i divlji svijet, te završiti putovanje u Cape Verde.“

Međutim, naveo je da se nakon dolaska na prvo ostrvo zdravstveno stanje jednog putnika pogoršalo i da je ta osoba preminula.

Hato kaže da su nastavili putovanje, ali da je druga osoba počela pokazivati simptome hantavirusa, zbog čega su se zaustavili kako bi taj putnik bio evakuisan.

Prema njegovim riječima, brod je potom nastavio prema Cape Verde, kada su se još dvije osobe počele osjećati loše. Međutim, vlasti Zelenortskih Ostrva su, kako tvrdi, „odbile medicinski evakuisati oboljele i potpuno odbile naše prisustvo u svojim vodama“.

Govoreći o ostalih oko 150 putnika, rekao je da je „većina ljudi na brodu reagovala vrlo smireno“,pišu Vijesti

Dodao je kako vjeruju da je „mogućnost zaraze ovim virusom veoma mala“, te da se smatra kako je prva osoba koja je umrla na brodu upravo ona koja je donijela virus na brod i na neki način prenijela infekciju na još nekoliko ljudi.

Na brodu su uvedene stroge mjere izolacije, a putnici ostaju u kabinama dok se provodi dezinfekcija. Na palubi se nalaze samo medicinski radnici u zaštitnoj opremi.

Brodom trenutno upravlja procedura karantina, dok Španija razmatra dozvolu za pristajanje na Kanarska ostrva, iako postoje i politički i sigurnosni otpori lokalnih vlasti.

Facebook komentari