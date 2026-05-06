Tramp: Ako Iran ne pristane, počinje puno jače bombardiranje

Donald Tramp (Donald Trump) ponovo se oglasio na svojoj mreži Truth Social, pojašnjavajući pod kojim uslovima bi sukob s Iranom mogao biti okončan. Iako je ranije najavio “pauziranje” operacije “Projekt Sloboda”, jasno je poručio da je povratak na intenzivne zračne udare i dalje realna opcija ukoliko Teheran ne ispuni dogovorene obaveze.

Pod pretpostavkom da Iran pristane na ono što je dogovoreno, što je možda velika pretpostavka, već legendarni ‘Epski bijes’ bit će okončan, a izuzetno efikasna blokada omogućit će da Hormuški moreuz bude otvoren za sve, uključujući i Iran. Ako se ne slože, bombardovanje počinje i bit će, nažalost, na mnogo višem nivou i intenzitetu nego ranije. Hvala vam na pažnji! Predsjednik Donald J. Tramp – objavio je Tramp.

Ova poruka dolazi dan nakon što je američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) izjavio da su ciljevi operacije “Epski bijes” ostvareni. Ipak, Trampova retorika ukazuje da je eventualni “mir” i dalje vrlo nestabilan te da u potpunosti zavisi od toga hoće li Iran prihvatiti američke uslove,piše Avaz

