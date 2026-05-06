Šta vaš puls govori o zdravlju: Granice koje ne smijete ignorisati

Objavljeno prije 54 minute

Broj otkucaja srca u minuti može mnogo reći o trenutnom stanju organizma i zdravlju srca i krvnih sudova.

Normalan puls kod odraslih osoba kreće se između 60 i 100 otkucaja u minuti, ali na njega utiču različiti faktori, kako fizički tako i psihički.

Šta utiče na puls?

Puls nije stalna vrijednost i može varirati zavisno od:

godina
pušenja
kardiovaskularnih bolesti
holesterola
dijabetesa
lijekova
tjelesne temperature
položaja tijela
fizičke aktivnosti

Koliki je normalan puls?

Kod zdravih odraslih osoba puls u mirovanju najčešće iznosi između 60 i 80 otkucaja u minuti, ali može doseći i 100, što se još uvijek smatra gornjom granicom normale.

Kada treba biti oprezan?

Ako puls u mirovanju stalno prelazi 100 otkucaja u minuti, to može biti znak tahikardije,piše Vijesti

Tada je važno obratiti se ljekaru, posebno ako su prisutni simptomi kao što su:

vrtoglavica
nesvjestica
kratak dah

Iako se normalne vrijednosti razlikuju od osobe do osobe, dugotrajno povišen ili neuobičajeno nizak puls može ukazivati na zdravstveni problem i ne treba ga ignorisati.


