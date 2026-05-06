Tihi napad na bubrege: Bolesti koje godinama ne daju znakove

C3G i IC-MPGN su rijetke, ali ozbiljne bubrežne bolesti koje se često otkriju tek kada je organ već značajno oštećen

Rijetke, ali ozbiljne bolesti bubrega C3G (glomerulopatija komplementa 3) i IC-MPGN (membranoproliferativni glomerulonefritis imunokompleksa), mogu godinama napredovati bez jasnih simptoma. Iako se razlikuju po mehanizmu nastanka, obje dovode do postepenog oštećenja filtracijske funkcije bubrega.Ove bolesti nastaju zbog poremećaja imunološkog sistema koji uzrokuje nakupljanje abnormalnih proteina i imunoloških kompleksa u bubrezima. Kod C3G-a ključnu ulogu ima nekontrolisana aktivacija C3 proteina, dok je IC-MPGN često povezan s drugim bolestima poput autoimunih poremećaja ili hroničnih infekcija,piše Avaz

Simptomi se razvijaju sporo i često se ne primijete na vrijeme. Najčešći znakovi su krv ili proteini u urinu, otoci, povišen krvni pritisak i umor. U težim slučajevima može doći do značajnog gubitka bubrežne funkcije.

Dijagnoza se postavlja biopsijom bubrega i laboratorijskim analizama, dok se u terapiji koriste imunosupresivni lijekovi, lijekovi za pritisak i savremeni inhibitori komplementa. U kasnijim fazama može biti potrebna dijaliza ili transplantacija bubrega.

Stručnjaci upozoravaju da oko 35% oboljelih može razviti zatajenje bubrega u roku od deset godina, zbog čega je rana dijagnoza ključna za usporavanje bolesti i očuvanje funkcije bubrega.

