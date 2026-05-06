Crna hronika

Teška saobraćajna nesreća u Mostaru: Sudar dva vozila, kamion sletio s ceste i udario u salon namještaja

Objavljeno prije 1 sat

Saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali putničko vozilo i kamion dogodila se danas na dijelu magistralne ceste M-17, na lokalitetu kod Gradskog groblja Sutina u Mostaru.

Dvije osobe su u ovoj nesreći zadobile lakše tjelesne povrede, a na vozilima i okolnim objektima nastala je veća materijalna šteta.

Uslijed sudara kamion je izletio van magistralne ceste, udario u stup javne rasvjete i oborio ga, nakon čega je probio ogradu salona namještaja. Privatni automobil Škoda također je završio izvan saobraćajnice, na trotoaru.

Zbog nesreće se saobraćaj na ovom dijelu magistralne ceste odvijao otežano, a stvorile su se i velike gužve.

Uviđaj na mjestu događaja su obavili policijski službenici Policijske uprave Mostar.


