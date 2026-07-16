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Zašto je jutarnja šetnja jedna od najboljih navika za zdravlje?

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Objavljeno prije 1 sat

Ne mora svaki oblik brige o zdravlju biti povezan s velikim promjenama i napornim treninzima. Ponekad je jedna od najboljih odluka jednostavna – izaći u šetnju i pokrenuti tijelo.

 PR / Haber.ba

Jutarnja šetnja, posebno prije početka svakodnevnih obaveza, može imati brojne koristi za organizam. Osim što poboljšava cirkulaciju i pokreće mišiće nakon odmora, boravak na svježem zraku pomaže tijelu da se razbudi i pripremi za dan.

Redovno hodanje povezano je s boljom kondicijom, zdravljem srca i lakšim održavanjem tjelesne težine. Za razliku od intenzivnih treninga, šetnja je dostupna gotovo svima i može se prilagoditi mogućnostima svakog pojedinca.

Poseban značaj ima i za mentalno zdravlje. Vrijeme provedeno u prirodi ili mirnijem okruženju može smanjiti osjećaj stresa, poboljšati raspoloženje i pomoći da dan započnemo smirenije i organizovanije.

Stručnjaci preporučuju da se tokom šetnje ne fokusiramo samo na broj pređenih koraka, već i na kvalitet vremena koje provodimo u pokretu. Kratka pauza od telefona, duboko disanje i svjesno uživanje u okolini mogu dodatno pojačati pozitivan efekat.

Ne postoji savršen trenutak za početak zdravijih navika. Nekada je dovoljno samo obuti udobnu obuću i napraviti prvi korak – jer upravo male promjene često donose najveće rezultate na duže staze, prenosi Avaz.


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