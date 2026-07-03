Novac kreće prema njima: Ova 3 znaka u kolovozu/avgustu ulaze u razdoblje veće zarade

Kolovoz/avgust 2026. otvara sretnije financijsko razdoblje za tri znaka Zodijaka. Povoljni tranziti im otvaraju vrata pa dobivaju priliku povećati prihode, bolje naplatiti svoj rad i konačno urediti dio financija koji im već dulje stvara pritisak.

Rak

Rakovi ulaze u jedno od povoljnijih financijskih razdoblja godine. Jupiter u Lavu tijekom cijelog kolovoza/avgusta prolazi njihovim solarnim područjem novca, zarade i osobnih resursa. Fokus se seli na povećanje prihoda, bolje plaćen posao i jasnije određivanje vrijednosti vlastitoga rada.

Mnogi Rakovi dobro poznaju situaciju u kojoj velik dio plaće odmah odlazi na kućanstvo, obitelj, račune i popravke koji se više ne mogu odgađati. Vlastite planove tada redovito ostavljaju za mirnije razdoblje. Jupiter sada širi njihove mogućnosti zarade i potiče ih da prestanu računati samo na postojeći izvor prihoda.

Otvara se prostor za razgovor o povišici, povećanje cijene usluga, dodatni angažman ili posao koji osigurava veći mjesečni priljev. Rakovi koji već neko vrijeme razmišljaju o samostalnom projektu, radu od kuće ili naplati znanja koje drugi redovito traže od njih sada prelaze na konkretnu realizaciju.

Posebno važan datum je 12.8. kada se potpuna pomrčina Sunca događa na 20°02′ Lava, upravo u njihovu području osobnih financija. Ona pokreće novi ciklus u načinu na koji Rakovi zarađuju, raspoređuju novac i određuju cijenu svojega rada. Odluke donesene u tom razdoblju utjecat će na njihove prihode tijekom sljedećih šest mjeseci.

Naplata starog duga, završetak posla koji donosi veći honorar, dodatna zarada ili nova ponuda među najizglednijim su scenarijima. Posebno su naglašeni poslovi povezani s nekretninama, hranom, skrbi, obiteljskim poslovanjem i radom iz vlastitog doma.

Mars 11.8. ulazi u Raka i pojačava njihovu inicijativu. Razgovori o novcu postaju izravniji, a planovi koje su dugo odgađali prelaze u realizaciju. Lakše će zatražiti ono što im pripada, odbiti premalu naknadu i pokrenuti posao koji je dosad postojao samo kao ideja.

Oko 17.8. Mars stvara kvadrat s Neptunom pa financijske i poslovne odluke traže dodatnu provjeru. Nejasni uvjeti, velika obećanja i dogovori bez preciznih iznosa lako stvaraju pogrešnu procjenu. Rakovi tada trebaju tražiti sve podatke i izbjegavati trošenje pod utjecajem trenutnog raspoloženja.

Kraj mjeseca donosi stabilniju sliku. Trigon Jupitera i Saturna 31.8. pomaže im povezati veću zaradu s dugoročnim poslovnim planom. Najviše će ostvariti Rakovi koji prepoznaju novu financijsku priliku i istodobno postave jasna pravila upravljanja novcem.

Djevica

Djevice u kolovozu/avgustu ulaze u razdoblje povoljnijih uvjeta za povećanje zarade. Njihova preciznost, znanje i sposobnost rješavanja složenih problema postaju traženiji, a dodatni trud počinje se jasnije odražavati na prihod.

Venera 6.8. ulazi u Vagu i aktivira Djevičino solarno područje novca, zarade i osobnih resursa. Počinje povoljno razdoblje za pregovore o plaći, povećanje cijena, pronalazak boljeg klijenta i naplatu već odrađenih poslova.

Djevice često preuzimaju dodatne zadatke, popravljaju tuđe pogreške i rješavaju probleme prije nego što ih drugi uopće primijete. Sav taj rad rijetko ulazi u konačnu cijenu njihove usluge. Tijekom kolovoza/avgusta jasnije određuju vrijednost svojega vremena, odbijaju neisplative obveze i traže uvjete koji odgovaraju njihovoj stručnosti.

Novi klijent, kvalitetnija poslovna ponuda i dodatni projekt među najizglednijim su financijskim scenarijima. Posebno su povoljni poslovi povezani s analizom, organizacijom, zdravljem, pisanjem, administracijom, obrazovanjem, komunikacijama i estetikom.

Vještina koju su dosad koristile samo povremeno dobiva veću tržišnu vrijednost. Privatni projekt, honorarni posao ili jasno definirana usluga otvaraju prostor za redovitiji priljev. Djevice koje vode vlastiti posao lakše dolaze do klijenata koji cijene kvalitetu, preciznost i pouzdanost.

Sekstil Venere i Jupitera 21.8. podržava naplatu posla koji se dugo pripremao u pozadini. Trud koji nije bio dovoljno vidljiv tada dobiva financijsku potvrdu. Povoljan rezultat dolazi kroz preporuku, povratak starog klijenta ili ponudu povezanu s iskustvom koje su već stekle.

Oko 23.8. opozicija Venere i Saturna aktivira pitanje osobnog i zajedničkog novca. Dugovi, porezi, krediti, zajednički računi ili financijske obveze prema drugoj osobi zahtijevaju pažljiv pristup. Djevice trebaju jasno razdvojiti vlastite troškove od tuđih obveza i provjeriti svaki uvjet prije potpisivanja ugovora.

Ulazak Sunca u Djevicu 23.8. i Merkura 25.8. vraća im sigurnost, koncentraciju i pregovaračku preciznost. Kraj mjeseca posebno je dobar za predstavljanje usluge, sastavljanje ponude, izradu cjenika i razgovor o boljoj naknadi.

Vaga

Vagama novac u kolovozu/avgustu dolazi preko ljudi. Poslovni kontakt otvara pristup novom projektu, preporuka dovodi klijenta, a ideja dobiva podršku koja joj je dosad nedostajala.

Venera 6.8. ulazi u Vagu, znak kojim vlada. Raste osobni utjecaj, pregovaračka snaga i sposobnost da svoj rad predstave pravim ljudima. Lakše privlače pozornost, ostavljaju uvjerljiv profesionalni dojam i dogovaraju uvjete koji bolje odgovaraju vrijednosti njihova rada.

Jupiter u Lavu istodobno prolazi njihovim solarnim područjem poslovnih kontakata, publike, timskih projekata i dugoročnih ciljeva. Širi se krug ljudi koji poznaju njihov rad i raste broj ponuda koje dolaze preko preporuke. Vage koje rade samostalno dobivaju pristup novim klijentima, dok zaposlene Vage ulaze u projekte koji otvaraju put prema boljem položaju i većoj naknadi.

Pomrčina Sunca 12.8. također se događa u njihovu području suradnji, publike i dugoročnih planova. Pokreće novi projekt, ulazak u kvalitetniji poslovni krug ili suradnju koja će se razvijati tijekom sljedećih šest mjeseci. Za pojedine Vage upravo će nova osoba u njihovu profesionalnom okruženju imati ključnu ulogu u rastu prihoda.

Najpovoljniji financijski trenutak dolazi oko 21.8. kada Venera i Jupiter stvaraju skladan sekstil. Poslovni razgovori tada lakše vode prema dogovoru, a kontakti, preporuke i suradnje dobivaju konkretnu financijsku vrijednost. To je odličan trenutak za predstavljanje projekta, slanje ponude, pregovore o honoraru i obnavljanje odnosa s važnim klijentom.

Posebno dobre rezultate ostvaruju Vage koje rade u medijima, umjetnosti, dizajnu, modi, ljepoti, savjetovanju, prodaji i komunikacijama. Njihov osjećaj za ljude i sposobnost stvaranja kvalitetnih profesionalnih odnosa sada postaju važan izvor zarade.

Venera 23.8. ulazi u opoziciju sa Saturnom pa pojedini dogovori dolaze sa strožim uvjetima, većom odgovornošću ili zahtjevnim rokovima. Vage trebaju pažljivo provjeriti opseg posla, način plaćanja i obveze druge strane. Najvrjednija ponuda bit će ona koja uz zanimljiv projekt osigurava jasne uvjete i poštenu naknadu.

Kvalitetan kontakt uspostavljen tijekom kolovoza/avgusta otvara prostor za dugoročnu suradnju. Najveći rezultati dolaze Vagama koje razlikuju ozbiljne poslovne partnere od ljudi koji nude mnogo ideja bez jasnog plana i financijske odgovornosti.

Suzana Dulčić/ATMA

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