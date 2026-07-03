Majstori u spavaćoj sobi: Ovih pet horoskopskih znakova su fenomenalni ljubavnici

Na primjer, strast i intenzitet Škorpije su magnetski privlačni, a biti na meti hrabre potrage Ovna je opojno. Svaki znak unosi jedinstvenu energiju u njihove veze – i u spavaću sobu.

“Vaš horoskopski znak neće garantovati vatromet, ali može ponuditi neke zabavne tragove o tome kako pristupate intimnosti”, kaže Emily Conway, izvršna direktorica i kreativna direktorica u Dragon Toys.

“Neki znakovi su prirodno programirani za strast, strpljenje ili avanturu, a te kvalitete se apsolutno prenose između plahti”, dodaje ona

Pitate se da li je vaš znak među najprijatnijim? Prema Conway, sljedećih pet horoskopskih znakova su najbolji ljubavnici, prenosi Vice.com.

1. Škorpija: Strastveni ljubavnik

Škorpije su poznate po svom intenzitetu i senzualnosti, što ih čini nevjerovatnim ljubavnicima. Njihov magnetizam i privlačnost su i blagoslov i prokletstvo: dok privlače mnoge romantične potencijale, samo nekolicina sretnika može zaista podnijeti ovaj znak.

“Škorpija se često povezuje sa strašću i emocionalnom dubinom. Oni imaju tendenciju da intimnosti pristupaju s intenzitetom i fokusom, što može učiniti da se njihove veze osjećaju snažno i nezaboravno”, kaže Conway.

2. Ovan: Hrabri inicijator

Ovan zna šta želi i učinit će sve što je potrebno da to dobije. Kao ljubavnik, ovaj vatreni znak preuzima kontrolu i ne dozvoljava da veza upadne u kolotečinu.

“Ovan donosi zaraznu energiju i samopouzdanje u svoje intimne veze. Ne boje se preuzeti vodstvo, a ta smjelost može biti nevjerovatno uzbudljiva za njihove partnere”, ističe Conway.

3. Lav: Velikodušni koji zabavlja

Lavovi su samouvjereni, ekspresivni i duboko strastveni. Kada su zaljubljeni, čine da se njihov partner osjeća kao jedina osoba na svijetu.

“Lavovi imaju prirodnu toplinu i velikodušnost koja se proteže i u spavaću sobu. Oni zaista žele da se njihov partner odlično provede, a ta želja da ugode čini ih pažljivim i uzbudljivim ljubavnicima”, dodaje Conway.

4. Bik: Senzualni detaljista

Bik često ima lošu reputaciju zbog toga što je “dosadan”. Međutim, ovaj zemljani znak je jedan od najsenzualnijih u zodijaku. Njihova prizemljenost im omogućava da budu dosljedni, lojalni i duboko fokusirani na zadovoljstvo svog partnera, kako u spavaćoj sobi tako i izvan nje.

“Bik je zemljani znak koji je duboko povezan s fizičkim zadovoljstvom. Oni ne žure, paze na detalje i daju prioritet tome da se njihov partner osjeća ugodno i poželjno”, kaže Conway

Bik je također nevjerovatno romantičan, pronalazi zadovoljstvo u malim detaljima i njeguje toplu, privlačnu atmosferu. Znaju kako da stvore raspoloženje.

5. Strijelac: Avanturistički slobodni duh

Kao još jedan strastveni vatreni znak, Strijelac pristupa intimnosti sa znatiželjom i otvorenim umom. Ne brinu se kuda veza vodi i ne trebaju sigurnost u vezi budućnosti. Umjesto toga, više ih brine da budu prisutni i angažovani sa osobom do koje im je stalo. A da ne spominjemo, Strijelčev smisao za avanturu svakako začini njihove veze.

“Strijelci su otvorenog uma, razigrani i uzbuđeni zbog novih iskustava, što stvari čini zanimljivima”, zaključuje Conway.

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