SAD šalje avione u Bugarsku, Iran reagovao upozorenjem: Bit ćete odgovorni

Upozorenje je uslijedilo nakon prijedloga bugarske vlade da privremeno rasporedi do osam američkih aviona za dopunu goriva u zraku u vojnoj bazi Bezmer na jugoistoku zemlje.

Portparol iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei izjavio je da bi svaka podrška američkim napadima učinila Bugarsku saučesnikom u onome što Teheran naziva „agresijom i ratnim zločinima“.

Sofija i Washington pokušali su umanjiti zabrinutost, ističući da je raspoređivanje odbrambenog karaktera i da nije povezano s vojnim operacijama na Bliskom istoku.

Američka Evropska komanda saopćila je da pažljivo prati situaciju i da je spremna odgovoriti na moguće prijetnje.

„Sjedinjene Američke Države održavaju regionalne odbrambene kapacitete duž istočnog krila NATO-a, uključujući Bugarsku, te blisko sarađuju s bugarskom vladom, saveznicima i partnerima širom regije“, navodi se u saopćenju.

„Ostajemo oprezni i spremni odgovoriti na svaku potencijalnu prijetnju.“

Avioni za dopunu goriva prethodno su bili smješteni na aerodromu u Sofiji, ali su krajem juna morali napustiti civilni objekat. Nakon što je Washington ponovio zahtjev, bugarska vlada predložila je njihovo premještanje u vojnu bazu Bezmer.

Avioni za dopunu goriva omogućavaju borbenim i drugim vojnim letjelicama da duže ostanu u zraku tako što im tokom leta osiguravaju dodatno gorivo.

Bugarsko Ministarstvo vanjskih poslova odlučno je odbacilo tvrdnje da bi zemlja mogla biti korištena za podršku napadima na Iran.

„Isključeno je da se bilo kakve vojne operacije na Bliskom istoku izvode s teritorije Bugarske“, saopćilo je ministarstvo.

Bugarska vlada dodala je da ne poduzima neprijateljske poteze prema Teheranu te pozvala i Iran i Sjedinjene Američke Države da obustave vojne operacije i vrate se pregovorima usmjerenim na postizanje trajnog prekida vatre,pišu Vijesti

Razmjena upozorenja dolazi u trenutku kada ponovo rastu tenzije između Washingtona i Teherana nakon propasti privremenog prekida vatre.

Ovo nije prvi put da je Iran upozorio Bugarsku. Teheran je u aprilu poslao diplomatsku notu Sofiji, upozoravajući je da ne dozvoli korištenje bugarskih aerodroma za američke operacije usmjerene protiv Irana.

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