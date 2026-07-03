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Depilacija brijačem: Često pravimo ove greške koje mogu iritirati kožu

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Objavljeno prije 35 minuta

Depilacija brijačem jedan je od najbržih i najjednostavnijih načina uklanjanja dlačica, zbog čega je mnogima omiljeni izbor. Ipak, nepravilna tehnika može dovesti do crvenila, iritacija, uraslih dlačica i sitnih posjekotina.

 Brijanje nogu - blogspot

Kako bi koža ostala glatka i zdrava, važno je izbjeći nekoliko čestih grešaka.

Brijanje suhe kože jedna je od najčešćih grešaka. Prije depilacije kožu je potrebno omekšati toplom vodom i koristiti pjenu ili gel za brijanje kako bi se smanjilo trenje.

Preskakanje pilinga može otežati uklanjanje dlačica jer mrtve ćelije kože mogu doprinijeti njihovom urastanju. Blagi piling prije brijanja pomaže da brijač lakše klizi po koži.

Korištenje tupog brijača također može izazvati probleme. Staro sječivo ne uklanja dlačice učinkovito, već ih može čupati i dodatno iritirati kožu.

Greška je i prejak pritisak na kožu. Brijač treba lagano povlačiti, jer veći pritisak povećava rizik od ogrebotina i posjekotina.

Također, nije preporučljivo više puta prelaziti preko istog područja jer se koža može dodatno nadražiti.

Nakon depilacije važno je kožu nahraniti hidratantnom kremom ili losionom, a izbjegavati proizvode koji sadrže alkohol.

Na kraju, brijač treba pravilno čuvati. Nakon upotrebe potrebno ga je isprati, osušiti i držati na suhom mjestu kako bi duže trajao i ostao higijenski čist.


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