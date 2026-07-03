Ovo su roditelji koji su zajedno s bebom poginuli u jezivoj nesreći, drugom djetetu se bore za život

Odmor u Grčkoj pretvorio se u tragediju za porodicu iz Moldavije nakon što su u teškoj saobraćajnoj nesreći na Halkidikiju poginuli roditelji i njihova beba. Jedina preživjela je sedmogodišnja djevojčica, koja se nalazi u kritičnom stanju i ljekari se bore za njen život.

Konstantin Sirbu (35), njegova supruga Lucija i njihove dvije kćerke 15. jula krenuli su prema plaži kada se na putu između Nee Mudanje i Nikitija njihov automobil direktno sudario s kamionom cisternom.

Lucija i beba poginule su na mjestu nesreće, dok je Konstantin izvučen iz smrskanog automobila i prevezen u bolnicu u Poligirosu. Uprkos naporima ljekara, nekoliko sati kasnije podlegao je zadobijenim povredama.

Njihova sedmogodišnja kćerka zadobila je teške povrede te je helikopterom prebačena u bolnicu u Solunu, gdje se i dalje nalazi u kritičnom stanju. Ona je jedina preživjela članica porodice.Porodica je porijeklom iz moldavskog grada Strašeni, a putovanje u Grčku planirali su kao prvi porodični odmor nakon rođenja drugog djeteta. Rođaci ih opisuju kao vrijedne, složne i dobre ljude.

Nakon tragedije oglasila se gradonačelnica Valentina Kasijan, koja je pozvala građane da pomognu u prikupljanju novca za prijevoz tijela troje stradalih u Moldaviju,piše Avaz

– Pozivam sve koji su u mogućnosti i žele pomoći da uplate donacije na račune otvorene uz saglasnost porodice. Svaki cent je važan, kao i svaka riječ podrške i dijeljenje ove poruke u ovim teškim trenucima – poručila je.

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