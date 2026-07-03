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Dnevni horoskop za 22. jul: Jedan znak dobija veliku poslovnu priliku

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Objavljeno prije 54 minute

Srijeda, 22. jul, donosi praktičnu energiju zahvaljujući Mjesecu u Djevici, koji naglašava organizaciju, posao, zdravlje i rješavanje obaveza.

Shutterstock/New Africa

Sunce je u posljednjim stepenima Raka, pa su emocije i dalje naglašene, ali Merkur u Lavu podstiče samopouzdanje i jasnu komunikaciju. Ovo je odličan dan za završavanje započetih poslova, razgovore o budućim planovima i donošenje odluka koje ste ranije odlagali.
Ovan

Na poslu ćete imati priliku da pokažete koliko ste efikasni. Ne ulazite u rasprave zbog sitnica jer će se brzo pretvoriti u veći problem. U ljubavi partner očekuje više pažnje nego što mislite. Slobodni Ovnovi mogli bi upoznati osobu kroz posao ili svakodnevne obaveze.

Srećan broj: 9
Bik

Dan vam donosi više optimizma nego prethodnih dana. Kreativnost je naglašena, pa ćete lako pronaći rješenje za problem koji vas već neko vrijeme muči. Ljubavni odnosi postaju topliji, a veče je idealno za zajedničke planove.

Srećan broj: 22
Blizanci

Porodične obaveze danas dolaze u prvi plan. Moguće su važne vijesti vezane za dom ili nekretnine. Na poslu izbjegavajte obećanja koja ne možete ispuniti. Ljubavni život traži iskren razgovor.

Srećan broj: 5
Rak

Vaše riječi danas imaju posebnu težinu. Iskoristite priliku za pregovore, razgovore i rješavanje nesporazuma. Moguće je kraće putovanje ili važan telefonski poziv. U ljubavi se otvara prostor za pomirenje.

Srećan broj: 14
Lav

Finansije su u fokusu. Moguće je da ćete dobiti ponudu koja dugoročno može biti veoma isplativa. Merkur u vašem znaku daje vam uvjerljivost, pa ćete lako pridobiti sagovornike. Veče donosi prijatno iznenađenje.

Srećan broj: 1
Djevica

Mjesec u vašem znaku donosi vam dodatnu energiju i osjećaj da stvari konačno dolaze na svoje mjesto. Iskoristite dan za važne odluke, razgovore i planiranje narednih sedmica. Ljubavni život postaje stabilniji.

Srećan broj: 18
Vaga

Potreban vam je predah od svakodnevne gužve. Posvetite više pažnje odmoru i zdravlju. Ne otkrivajte svoje planove svima jer neko može pokušati da ih iskoristi. Ljubav traži više strpljenja.

Srećan broj: 7
Škorpija

Prijatelji i saradnici danas mogu odigrati ključnu ulogu u vašim planovima. Otvaraju se vrata za novu poslovnu saradnju. Slobodne Škorpije očekuje zanimljivo poznanstvo preko društvenih mreža ili prijatelja.

Srećan broj: 13
Strijelac

Karijera dolazi u prvi plan. Moguće su pohvale nadređenih ili razgovor o novim odgovornostima. Ne dozvolite da vas sitni problemi izbace iz ravnoteže. Ljubavni odnos zahtijeva više razumijevanja.

Srećan broj: 27
Jarac

Odličan dan za učenje, polaganje ispita, poslovna putovanja i planiranje budućnosti. Sve što danas započnete ima dobre šanse za uspjeh. U ljubavi vas očekuje razgovor koji će razjasniti dileme.

Srećan broj: 10
Vodolija

Finansijska pitanja zahtijevaju dodatnu pažnju. Izbjegavajte rizične poteze i dobro pročitajte sve što potpisujete. Emotivni odnos može postati dublji ako budete otvoreni prema partneru.

Srećan broj: 16
Ribe

Partnerski odnosi danas su u centru pažnje. Moguće je da ćete donijeti važnu odluku koja će odrediti naredni period. Na poslu uspjeh dolazi kroz saradnju, a ne kroz samostalne poteze. Veče donosi mir i osjećaj sigurnosti.

Srećan broj: 24


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