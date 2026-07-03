Ovu djevojku je u samo nekoliko dana na Instagramu zapratilo više od milion ljudi

Milijun i pol novih pratitelja

Prema objavama španjolskog novinara Javija Hoyosa, Garcia je od finalne večeri dobila oko 1,5 milijuna novih pratitelja. Prije nego što je javnost doznala za njezinu vezu s nogometašem Barcelone, na društvenim mrežama pratilo ju je manje od 200.000 ljudi. Potvrda njihove romanse pokrenula je prvi val popularnosti, a Svjetsko prvenstvo donijelo joj je još veću vidljivost.

Aktivnost tijekom prvenstva

Ova influencerica tjednima je bilježila rast popularnosti jer je bila stalno prisutna tijekom cijelog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama. Nije samo povremeno objavljivala fotografije, već je s publikom redovito dijelila snimke iz svakodnevnog života, pripreme za utakmice, trenutke s tribina i zajedničke fotografije s Lamineom.

Objava nakon finala i negativni komentari

Neke njezine objave vezane uz prvenstvo imale su izniman doseg. Objava nakon finalne utakmice, koja prikazuje fotografiju s novim svjetskim prvakom, popraćena je opisom: “Uspio si. Čestitam, ljubavi moja. Svjetski si prvak”. Ta je objava prikupila više od 15 milijuna lajkova.

Ipak, nagli porast broja pratitelja donio je i negativne posljedice. Dio korisnika društvenih mreža tvrdio je da je popularnost stekla isključivo zahvaljujući vezi s nogometašem, a počele su se širiti i neprovjerene priče o njezinu privatnom životu. Ines se oglasila na svojim društvenim mrežama kako bi osudila uvrede i negativne komentare koje je primila na platformi X.

“Nisam se namjeravala osvrtati na ovo, ali ovo nema nikakvog smisla. Apsolutno nikakvog. Nema nikakve logike. Nula dokaza i nula smisla”, poručila je. Dodala je i: “Smiješno mi je. Ako već nešto izmišljate, barem neka zvuči uvjerljivije.”

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