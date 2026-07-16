Ubica se vratio na mjesto zločina? Novi detalji hapšenja Amira koji je zvjerski izbo svoju ženu, dijete zateklo majku!

Policija u Sloveniji uhapsila je Amira Uzunovića (39) iz Kaknja, osumnjičenog da je u mjestu Vuhred nožem usmrtio svoju suprugu Zijadu (36). Amir se nakon zločina skrivao na raznim lokacijama, da bi se u utorak uveče sam vratio pred zgradu u kojoj je počinio zločin, gdje su ga policajci uočili i odmah mu stavili lisice na ruke.

Tragedija ovog slučaja još je veća jer je tijelo nesrećne žene pronašao njen maloletni sin. On je po dolasku kući zatekao mrtvu majku i odmah pozvao strica, tačnije brata osumnjičenog.

Stric je dječaka prevezao u Dom zdravlja Radlje ob Dravi, a dežurni lekar je u ponedjeljak, nešto prije jedan sat iza ponoći, alarmirao policiju.

Pretraživali obalu, kamenolom i ribnjake

Slovenska policija je odmah obavjestila bezbjednosne službe Hrvatske i Austrije i podigla sve raspoložive patrole, helikoptere i konjicu. Potraga se odvijala u izuzetno teškim uslovima.

Boštjan Kavc, inspektor Sektora uniformisane policije Policijske uprave Celje, opisao je tok dramatične akcije, prenosi Avaz.

– Konjanici su pregledali više kilometara obale rijeke Drave, policajci su pretražili više napuštenih objekata, skladišta, autobuska stajališta, teren uz željezničku prugu, kamenolom, lokaciju uz Dravu gdje je osumnjičeni često pecao, kao i područje oko ribnjaka u Radljama ob Dravi. Prikupili smo i snimke s više nadzornih kamera na području kojim se osumnjičeni mogao kretati – rekao je on.

Iako su građani u više navrata dojavljivali da su vidjeli begunca kod groblja u Vuzenici, i na mostu u Vuhredu, Amir Uzunović je uspijevao da izmakne patrolama.

“Pao” pred zgradom u kojoj je napravio krvavi pir

Policijska taktika da sačekaju bjegunca na mjestu zločina pokazala se kao presudna. Sumnjalo se da će se vratiti u stambenu zgradu, pa su patrole bile neprimetno raspoređene u okolini.

U utorak oko 23.20 časova, osumnjičeni se pojavio ispred zgrade.

“Policijska patrola je u utorak uveče oko 23.20 sati u blizini stambene zgrade u kojoj je počinjeno ubistvo uočila osumnjičenog i lišila ga slobode. Osumnjičeni nije očekivao prisustvo policije, ali se prilikom hapšenja nije opirao.” – saopštila je PU Celje.

Nakon hapšenja, sam Uzunović je policajcima potvrdio detalje svog bjekstva:

– Naknadno smo dobili informaciju da je viđen u autobusu te da je izašao na području Mute, što je i sam potvrdio nakon hapšenja. Takođe je rekao da je nakon počinjenog djela preplivao Dravu i cijeli dan se skrivao na više različitih teško pristupačnih lokacija – naveli su iz policije.

Motiv ovog teškog ubistva i dalje nije zvanično poznat, a prema nezvaničnim informacijama i podacima policije, osumnjičeni muškarac je u posljednje vrijeme bio psihički nestabilan.

Protiv njega će po završetku istrage biti podneta krivična prijava i biće predat istražnom sudiji, piše espreso.

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