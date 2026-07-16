Horoskop za petak: Biku stiže novac, Jarcu priznanje za trud

Ovan

Posao: Preuzmite inicijativu na današnjem sastanku jer će vaša vizija novog projekta biti prepoznata. Očekujte poziv od starog partnera koji vam nudi vrlo profitabilnu suradnju.

Ljubav: Strastvena rasprava s partnerom brzo će se pretvoriti u romantičnu večer. Slobodni Ovnovi mogli bi upoznati nekoga vrlo zanimljivog tijekom treninga u teretani.

Zdravlje: Puni ste energije, ali pripazite na moguće glavobolje zbog predugog gledanja u ekran. Kratka pauza na svježem zraku pomoći će vam da povratite fokus.

Bik

Posao: Danas je idealan trenutak za rješavanje zaostalih financijskih obveza i planiranje kućnog budžeta. Moguć je manji novčani dobitak putem igara na sreću ili povrata poreza.

Ljubav: Mirna večer uz omiljenu hranu i partnera pružit će vam potreban osjećaj sigurnosti. Cijenite sitnice koje voljena osoba čini za vas bez velikog isticanja.

Zdravlje: Moguća je grlobolja, pa izbjegavajte previše hladna pića i propuh. Topli čaj s medom bit će izvrstan preventivni izbor pred sam kraj dana.

Blizanci

Posao: Vaš inbox će biti pretrpan, ali vaša brzina reagiranja donijet će vam iskrenu pohvalu nadređenih. Danas je dan za brze odluke i važne telefonske razgovore koji ne trpe odgodu.

Ljubav: Neočekivana poruka od osobe iz prošlosti mogla bi vas nakratko izbaciti iz takta. Budite oprezni s flertom na radnom mjestu jer bi se mogao krivo protumačiti.

Zdravlje: Psihički umor je vidljiv, pa bi vam digitalni detoks u večernjim satima dobro došao. Isključite sve obavijesti na mobitelu i posvetite se čitanju knjige u miru.

Rak

Posao: Vaša intuicija vas neće prevariti kod procjene novog suradnika; ostanite pri svom prvom dojmu. Netko bi mogao pokušati preuzeti zasluge za vaš trud, stoga budite dovoljno glasni.

Ljubav: Emotivna sigurnost vam je prioritet, a razgovor s članom obitelji donijet će vam potreban mir. Partner će tražiti više vaše pažnje nego što je to uobičajeno.

Zdravlje: Osjetljivost probavnog sustava nalaže laganiju prehranu i izbjegavanje začinjene hrane. Pijte više vode kako biste potaknuli prirodno i zdravo čišćenje organizma.

Lav

Posao: Današnja prezentacija ili javni nastup proći će besprijekorno uz vašu urođenu karizmu. Kolege će tražiti vaš stručni savjet oko jednog vrlo važnog strateškog pitanja.

Ljubav: Uživat ćete u pažnji koju dobivate od potpuno nepoznate osobe u prolazu. Ako ste u vezi, partner će vas iznenaditi poklonom koji ste potajno dugo željeli.

Zdravlje: Pripazite na leđa i pravilno držanje, posebno ako provodite puno vremena sjedeći za stolom. Kratka serija vježbi istezanja ublažit će napetost u vašim lopaticama.

Djevica

Posao: Vaša sposobnost uočavanja detalja spasit će tim od velike administrativne pogreške. Fokusirajte se na organizaciju radnog prostora kako biste značajno povećali svoju produktivnost.

Ljubav: Sitne geste pažnje, poput kuhanja kave, danas će značiti više od bilo kakvih velikih riječi. Samci bi mogli primijetiti jednu vrlo zanimljivu osobu u knjižnici.

Zdravlje: Potreban vam je veći unos vitamina i svježeg voća kako biste ojačali svoj imunitet. Kvalitetan san bit će presudan faktor za vašu sutrašnju radnu učinkovitost.

Vaga

Posao: Diplomatski ćete riješiti napetu situaciju između dva kolege i tako osigurati mir u uredu. Moguća je ponuda za suradnju na novom kreativnom projektu izvan matične firme.

Ljubav: Harmonija u odnosu je stabilna, a zajednički izlazak na kulturno događanje dodatno će vas zbližiti. Netko od prijatelja uputit će vam kompliment vezan uz vaš stil.

Zdravlje: Pijte više tekućine jer su bubrezi danas osjetljiva točka vašeg organizma. Izbjegavajte prekomjeran unos soli i gaziranih napitaka u poslijepodnevnim satima.

Škorpion

Posao: Otkrit ćete informaciju koja vam daje značajnu prednost nad konkurencijom u nadolazećim pregovorima. Držite svoje planove u potpunoj tajnosti dok ne potpišete službeni ugovor.

Ljubav: Intenzitet u ljubavi raste, a dubok razgovor s partnerom otkrit će sasvim nove zajedničke ciljeve. Slobodni Škorpioni osjetit će snažnu kemiju s osobom koju su tek upoznali.

Zdravlje: Regenerirajte se kroz plivanje ili dugu toplu kupku neposredno prije spavanja. Meditacija će vam pomoći da napokon otpustite nakupljeni emocionalni stres od tjedna.

Strijelac

Posao: Planiranje poslovnog putovanja u inozemstvo danas će ići neočekivano glatko i bez prepreka. Vaš optimizam zarazan je za cijeli tim, što će ubrzati realizaciju teških zadataka.

Ljubav: Iskrenost je vaš najjači adut, pa otvoreno recite partneru što mislite o smjeru vaše veze. Moguć je poziv na druženje od starog prijatelja kojeg dugo niste vidjeli.

Zdravlje: Izbjegavajte prevelike napore za noge i priuštite si barem kratku šetnju u prirodi. Svjež zrak pomoći će vam da razbistrite misli i poboljšate cirkulaciju.

Jarac

Posao: Vaša disciplina napokon donosi rezultate u obliku priznanja koje ste dugo i strpljivo čekali. Budite spremni na preuzimanje veće odgovornosti i rad s novim softverskim alatima.

Ljubav: Ozbiljan razgovor o zajedničkim financijama ili rješavanju stambenog pitanja ne smije se više odgađati. Samci su fokusirani na karijeru, ali slučajan susret na ulici mijenja planove.

Tekst se nastavlja ispod oglasa



Zdravlje: Povećajte unos kalcija jer su zglobovi i kosti danas podložniji sitnim i neugodnim povredama. Budite oprezni pri dizanju teških predmeta i izbjegavajte sve nagle pokrete.

Vodenjak

Posao: Inovativno rješenje koje danas predložite moglo bi u potpunosti transformirati način rada u vašem sektoru. Očekujte poziv za suradnju na jednom nekonvencionalnom tehnološkom projektu.

Ljubav: Prijateljski odnos mogao bi se sasvim neočekivano pretvoriti u nešto puno dublje i strastvenije. Cijenite svoju slobodu, ali dopustite nekome da vam se približi na osjećajnoj razini.

Zdravlje: Cirkulacija je trenutno slaba, pa bi vam godila lagana masaža stopala ili vježbe razgibavanja. Pripazite na gležnjeve prilikom hodanja po neravnom ili skliskom terenu.

Ribe

Posao: Kreativni zadaci najbolje će vam ići od ruke ako se barem nakratko izolirate od buke. Intuicija će vas nepogrešivo voditi kroz komplicirane pregovore s novim zahtjevnim klijentima.

Ljubav: Sanjivo raspoloženje moglo bi vas navesti na nepotrebno idealiziranje osobe koju tek površno poznajete. Provedite večer uz glazbu s voljenom osobom radi dodatnog jačanja vaše povezanosti.

Zdravlje: Stopala su vam danas osjetljiva, pa birajte isključivo udobnu obuću za sve brojne obaveze. Odmaranje s podignutim nogama navečer značajno će smanjiti osjećaj neugodne težine, piše index.

Facebook komentari