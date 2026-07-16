Bajka ZMAJA – Mundijal, pa transfer u Premijer ligu

Muharemović je prethodne dvije sezone igrao za Sassuolo , pokazao se i dokazao u talijanskom klubu, a zatim potvrdio svoju kvalitetu na Svjetskom prvenstvu u dresu Bosne i Hercegovine i osigurao sebi transfer dosadašnje karijere – u elitnu ligu Engleske.

Muharemović je u četvrtak navečer stigao u Englesku, obavio liječničke preglede i potpisao petogodišnji ugovor s klubom iz Yorkshirea.

🛬 𝗧𝗔𝗥𝗜𝗞 𝗛𝗔𝗦 𝗟𝗔𝗡𝗗𝗘𝗗!

We are delighted to announce the signing of defender Tarik Muharemović on a 5 year deal from Serie A side Sassuolo pic.twitter.com/XIRPeutR8t — Leeds United (@LUFC) July 17, 2026



Leeds mu je platio čak 40 milijuna eura.

Polovica tog iznosa ide Sassuolu , a polovica Juventusu , čiju je omladinsku akademiju prošao i sada će inkasirati 20 miliona eura zahvaljujući posebnoj klauzuli u ugovoru.

Muharemović u Leeds stiže kao zamjena za Pascala Strujika, koji je prodan Brightonu za 23 miliona eura, što znači da će stoper “zmajeva” imati zagarantirano mjesto u početnoj postavi u ekipi koju predvodi njemački stručnjak Daniel Farke.

Muharemović je ujedno i drugo pojačanje Leedsa za novu sezonu, budući da je ranije kao slobodan igrač stigao Harry Wilson, trenutno najbolji velški fudbaler.

Muharemović je karijeru započeo u austrijskom Wolfsbergeru, ali kao golobradi mladić prešao je u Juventusovu omladinsku školu.

Prve seniorske korake napravio je u Sassuolu , a ovo će biti veliki korak naprijed u njegovoj karijeri jer će igrati važnu ulogu u najjačoj ligi na svijetu.

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