Bajka ZMAJA – Mundijal, pa transfer u Premijer ligu

Muharemović je prethodne dvije sezone igrao za Sassuolo , pokazao se i dokazao u talijanskom klubu, a zatim potvrdio svoju kvalitetu na Svjetskom prvenstvu u dresu Bosne i Hercegovine i osigurao sebi transfer dosadašnje karijere – u elitnu ligu Engleske.
Muharemović je u četvrtak navečer stigao u Englesku, obavio liječničke preglede i potpisao petogodišnji ugovor s klubom iz Yorkshirea.
🛬 𝗧𝗔𝗥𝗜𝗞 𝗛𝗔𝗦 𝗟𝗔𝗡𝗗𝗘𝗗!
We are delighted to announce the signing of defender Tarik Muharemović on a 5 year deal from Serie A side Sassuolo pic.twitter.com/XIRPeutR8t
— Leeds United (@LUFC) July 17, 2026
Leeds mu je platio čak 40 milijuna eura.
Polovica tog iznosa ide Sassuolu , a polovica Juventusu , čiju je omladinsku akademiju prošao i sada će inkasirati 20 miliona eura zahvaljujući posebnoj klauzuli u ugovoru.
Muharemović u Leeds stiže kao zamjena za Pascala Strujika, koji je prodan Brightonu za 23 miliona eura, što znači da će stoper “zmajeva” imati zagarantirano mjesto u početnoj postavi u ekipi koju predvodi njemački stručnjak Daniel Farke.
Muharemović je ujedno i drugo pojačanje Leedsa za novu sezonu, budući da je ranije kao slobodan igrač stigao Harry Wilson, trenutno najbolji velški fudbaler.
Muharemović je karijeru započeo u austrijskom Wolfsbergeru, ali kao golobradi mladić prešao je u Juventusovu omladinsku školu.
Prve seniorske korake napravio je u Sassuolu , a ovo će biti veliki korak naprijed u njegovoj karijeri jer će igrati važnu ulogu u najjačoj ligi na svijetu.