U Bosni i Hercegovini danas sunčano, najavljena i kiša

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti u Bosni.

U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom, koji lokalno mogu biti i izraženiji.

Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 35, na jugu do 39 °C.

U Sarajevu će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslijepodne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 32 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH,piše Avaz

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