Svijet

SNAŽNO NEVRIJEME RAZORILO OVU ZEMLJU U EVROPI, IMA MRTVIH! Tukao ogroman grad, nestala struja, buknuli požari

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Objavljeno prije 18 minuta

Najmanje dvije osobe su poginule nakon što je snažno nevrijeme pogodilo Francusku tokom noći.

Najmanje dvije osobe su poginule nakon što je snažno nevrijeme pogodilo Francusku tokom noći, poslije dugotrajnog toplotnog talasa, dok je oko 53.000 domaćinstava u petak ostalo bez električne energije, saopštili su francuski mediji i lokalni operater elektroenergetske mreže Enedis.

U mjestu Sen-Viktorijen, u centralnom departmanu Ot-Vijen, žena je poginula u četvrtak uveče nakon što je drvo palo na nju.

U mjestu Dolomije, na istoku zemlje, muškarac je pronađen mrtav, izgorio u požaru u radionici koju je u četvrtak kasno uveče pogodio grom, javila je agencija AFP u petak.

Operater elektroenergetske mreže Enedis saopštio je da je 53.000 domaćinstava ostalo bez struje, a prekidi u snabdijevanju uglavnom su pogodili oblast Overnj-Rona-Alpi na jugoistoku i Novu Akvitaniju na jugozapadu Francuske.

Francuska meteorološka služba Meteo-Frans u petak je ukinula narandžasto upozorenje za olujno nevrijeme u svim departmanima jugoistočne Francuske koji su ranije bili pogođeni.

Prethodno je služba upozorila na pojavu krupnog grada i snažnih udara vjetra, koji su se očekivali od masiva Central do Alpa, piše espreso.


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