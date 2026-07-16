“Prelazimo u ofanzivnu fazu”

Dodao je da se ostvarilo predviđanje da će američki predsjednik Donald Trump otkazati memorandum o razumijevanju, jer je, kako tvrdi, Washington praktički uništio sporazum kršeći svih pet preliminarnih odredbi.

„Prvo američko kršenje sporazuma bilo je sabotiranje primirja u Libanonu i činjenica da se cionistički režim nije povukao“, rekao je Rezai.

Prema njegovim riječima, američka strana počinila je drugo kršenje sporazuma poticanjem i usmjeravanjem brodova da ilegalno prolaze kroz Hormuški tjesnac, i bez iranskog nadzora.

„Kao odgovor na ovo kršenje, Iran je poduzeo mjere protiv spornih brodova. Nakon toga, američka vojska je, izvodeći vojni napad na obalu zemlje, zračnu luku Bandar Abbas, otok Qeshm i postrojenja za desalinizaciju, potpuno prekršila prvi članak memoranduma o razumijevanju, koji se odnosi na međusobno poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta“, rekao je Rezai.

Prema njegovim riječima, SAD namjerava provoditi operacije koje će, uz pomorsku blokadu, povećati pritisak da nametne Iranu željeno razumijevanje, ali, kako je dodao, Teheran je sada “završio s politikom i rata i pregovora”.

Bivši zapovjednik Korpusa islamske revolucionarne garde upozorio je da će Iran, ako Amerika nastavi rat u nadolazećim danima, prijeći iz faze odmazde u ofenzivnu fazu, dodajući da bi sljedeća pogrešna procjena Amerike mogla dovesti plamen rata na transregionalnu razinu.

„Stoga pozivamo muslimanske i voljene narode regije da se suprotstave Americi i Izraelu i spriječe izbijanje rata“, apelirao je.

Rezai je također naglasio potrebu osvete za mučeništvo bivšeg vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija.

„Imamo dva otvorena pitanja s Amerikom. Prvo se tiče naših legitimnih prava koja se moraju ostvariti, a drugo je pitanje osvete. Osim što je bio politički vođa, naš mučenik bio je i vjerski autoritet, a Amerika je njegovim ubojstvom prešla veliku crvenu liniju“, rekao je.

Kako Rezai tvrdi, ako bi takva praksa postala uobičajena, predstavljala bi veliku opasnost za iransku nacionalnu sigurnost.

„Stoga, radi buduće sigurnosti naše zemlje, pitanje osvete svakako mora biti provedeno“, zaključio je.

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