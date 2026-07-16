Iranske rakete probile odbranu i pogodile američku bazu, sateliti otkrili velike požare

U jeku dramatične eskalacije sukoba na Bliskom istoku, iranske snage ispalile su baraž balističkih projektila srednjeg dometa na zračnu bazu Muwaffaq Salti u jordanskom gradu El Azrak (Al-Azraq). Prema izvještajima obavještajnih izvora iz otvorenih podataka (OSINT), najmanje dvije rakete probile su protivzračnu odbranu i direktno pogodile ciljeve unutar baze.Satelitski sistem NASA FIRMS za praćenje požara oko dva sata po lokalnom vremenu registrovao je dva snažna izvora toplote unutar baze, što potvrđuje da su nakon udara izbili ozbiljni požari.Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) saopćila je da su mete uspješno neutralizirane. Istovremeno, jordanska protivzračna odbrana presrela je više pratećih projektila iznad teritorije Kraljevine.

Zračna baza Muwaffaq Salti predstavlja ključno logističko čvorište za 332. ekspedicijsko krilo američkog Ratnog zrakoplovstva (USAF), a raniji izvještaji ukazuju da su glavne mete napada bili hangari, skladišta goriva i komandni centri.

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