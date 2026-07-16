Pripremite se! Dijelu BiH prijeti superćelijska oluja

Donijet će osjetno osvježenje, ali i mogućnost izraženih vremenskih nepogoda.

Kako navode, pred građanima je još nekoliko veoma toplih dana, nakon čega od utorka, 21. jula, slijedi značajan pad temperatura širom zemlje,pišu Vijesti

U pojedinim područjima temperature će povremeno biti i ispod prosjeka za juli, uz vrijednosti karakterističnije za kraj ljeta ili početak jeseni.

Veći dio naredne sedmice, prema prognozama, obilježit će ugodnije dnevne temperature, dok će noći, posebno u Bosni, biti svježije. Osvježenje će stići i u Hercegovinu, gdje će konačno popustiti dugotrajni toplotni val, ističu meteorolozi.

Promjena vremena počet će postepeno već noćas, kada se očekuje razvoj lokalno izraženijih nestabilnosti. Meteorolozi upozoravaju da postoji mogućnost pojave superćelijske oluje na sjeverozapadu, sjeveru i sjeveroistoku Bosne.

U južnim krajevima zemlje promjena vremena očekuje se od nedjelje, 19. jula, te početkom naredne sedmice, kada će zahlađenje zahvatiti cijelu Bosnu i Hercegovinu.

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