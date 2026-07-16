Pogledajte ko je sve stigao na premijeru dokumentarca o Novaku Đokoviću

Crveni tepih okupio je impresivnu listu gostiju iz svijeta sporta, mode i zabave, potvrđujući da priča o jednom od najvećih tenisera svih vremena odavno prelazi granice sporta.

Među prisutnima su bili legendarni bokser Mike Tyson, fudbalske ikone Zlatan Ibrahimović, Cafu i Roberto Carlos, kao i predsjednik FIFA-e Gianni Infantino.Premijeri su prisustvovali i teniske legende John McEnroe i Juan Martín del Potro, kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović, ali i dugogodišnja glavna urednica američkog izdanja magazina Vogue Anna Wintour, čije je prisustvo događaju donijelo i posebnu modnu dimenziju.Ekskluzivna projekcija održana je gotovo mjesec dana prije zvanične premijere filma na Prime Video, koja je zakazana za 20. august,pišu Vijesti

Dokumentarac je režirao Jason Hehir, autor hvaljenog dokumentarnog serijala o Michaelu Jordanu “The Last Dance”.

Sa 24 osvojena Grand Slam trofeja, olimpijskim zlatom i rekordnih 428 sedmica na vrhu ATP liste, Novak Đoković je već odavno upisao svoje ime u historiju tenisa.

U intervjuu za naslovnicu magazina Vogue Adria iz jula 2024. godine, Đoković je istakao da smatra kako je njegova “supermoć sposobnost prilagođavanja”, ali da to nikada nije značilo odustajanje od vlastitih uvjerenja.

Upravo tu unutrašnju snagu istražuje novi dokumentarni film, koji po prvi put donosi intimniji pogled na čovjeka iza brojnih sportskih rekorda i titula.

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