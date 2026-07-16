Stižu im velike pare: Za 3 znaka horoskopa od 17. jula počinje uspješan period

1. Ovan

Ovnovi su proteklih mjeseci mogli osjećati umor i pad motivacije. Obaveze su se gomilale, a želja za promjenama ostajala je u drugom planu.

Od 17. jula situacija se mijenja. Mjesec u Djevici donosi osjećaj veće kontrole i podstiče vas da završite ono što ste dugo odgađali. Vrijeme je da preuzmete inicijativu i krenete prema ciljevima koje ste sebi postavili.

Napredak neće doći sam od sebe, ali će svaki uloženi trud biti nagrađen.

2. Vaga

Vage su se u posljednje vrijeme previše oslanjale na rutinu. Iako je sve djelovalo stabilno, nedostajali su uzbuđenje i osjećaj da se događa nešto značajno.

Od petka raste želja za promjenama. Bit ćete spremni preuzeti veći rizik kako biste ostvarili ono što zaista želite.

Ovaj period donosi novu energiju, više samopouzdanja i priliku da uspostavite ravnotežu u oblastima života koje su dugo bile zapostavljene.

3. Blizanci

Blizanci će najveći napredak ostvariti kroz komunikaciju. Ako želite promjene, sada je pravi trenutak da jasno kažete šta želite i zatražite podršku ili priliku koja vam je potrebna.

Mjesec u Djevici donosi dodatnu sigurnost i hrabrost da se izborite za sebe. Umjesto da čekate da se stvari same riješe, preuzimate odgovornost za svoju budućnost.

Prema riječima astrologa Rubi Mirande, upravo bi taj potez mogao označiti početak potpuno novog i uspješnijeg životnog perioda, prenosi Novi.

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