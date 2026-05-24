OVAKO svaki znak Zodijaka treba čistiti i regenerirati svoju AURU

Vatreni znakovi trebaju višak nagomilane energije trošiti na bavljenje sportom (nešto dinamično) te provoditi više vremena sa starijim osobama ili osobama koje su smirene i staložene. Zračni znakovi trebaju nagomilanu mentalnu energiju kanalizirati kroz pisanje dnevnika ili snimanje bloga, a bitno je i da posebno obrate pažnju na to što čitaju, slušaju i izgovaraju.

Aura, odnosno energetsko polje koje okružuje tijelo, kad je zdravo, sjajno je i snažno. Tada je osoba poletna i puna elana, vesela i samopouzdana, osjeća se dobro, a život joj teče s lakoćom. Vaš energetski sustav je u tom slučaju snažan i otporan, i sve je u redu.

Iako se aura može prirodno sama regenerirati, kada nam se odjednom puno toga lošeg dogodi, stvara se neprobojna barijera u kojoj je glavna emocija strah koji rezonira kroz čitavo biće i donosi još više takvih situacija. A ako se duže vrijeme ne osjećate sigurno, aura se počinje zatvarati.

Užasni snovi noćima vam ne daju spavati? Da, snovi često pokušavaju otkloniti neku energetsku blokadu, ali mogu vas i dodatno uznemiriti, ako ne živite i ne prihvaćate ono što je prikazano u snu, jer i to je dio vas, i ako ne “slijedite znakove na putu”. Kada se isti san stalno javlja, tada je to potrebno shvatiti krajnje ozbiljno.

Kada aura sadrži puno toga nepotrebnog, onda to oblikuje vašu realnost. Sve što vam se događa i što vam se ikada dogodilo ostaje uskladišteno u vama pa tako bolna iskustva koja imate kroz život mogu vam poremetiti auru. A kada ono što vas je povrijedilo poričete ili stalno o tim situacijama govorite, dodatno uskraćujete sebi priliku za iscjeljenje i osnaženo energetsko polje.

Jednostavno, ako stalno pritiskate istu “moždanu tipku” dobit ćete uvijek isti rezultat, jer aura upija ono što joj se govori. Na ovaj način neki problem koji se mogao brže riješiti, urezuje se dublje pa vremenom postaje sve veći. Zato ste vi upravo sami sebi najvažniji za brigu o vašoj auri!

Često i članovi obitelji imaju ogroman energetski utjecaj (pogotovo ako veliki postotak vremena provodite s njima, u istom prostoru). Na primjer, ako vaši roditelji ili partner smatraju da trebate imati, učiniti ili biti nešto što vama nije važno, ali njima jest, tada trudeći se da im ugodite i ne razočarate ih, postajete rastrgani između više uloga, a ni jednu ne možete dobro odigrati.

Također, energetski zakrčena aura onemogućava da intuitivno osjetite opasnost u odnosima ili situacijama pa se dodatno sami povrjeđujete ili dajete drugima mogućnost da vam to čine. “Preuzimanjem” tuđe energije dodatno opterećujete ​​vašu auru, koja se onda stalno osjeća napadnuto i mora se braniti. Ovo se često javlja kod osoba koje imaju alergije i kronične zdravstvene simptome, koji ne prolaze.

Zaleđena energija u auri ili na neki drugi način grubo materijalizirana energija, dovodi do toga da taj dio tijela (a i životna oblast koju simbolizira, primjerice bubrezi – partnerski odnosi, grlo – komunikacija, pluća -sloboda …) počinje okoštavati, postaje krhko, lomi se … i da, tijelo se tako štiti, jer ne zna drugačije, a energija se ipak troši (stvara se “rupa u auri”) pa ste stalno iscrpljeni.

Znate onu situaciju, kada vam netko odmah nije simpatičan? Osoba nije još ni progovorila, ali po prvom dojmu nekako vam ne “miriše”. Zapravo, vaša energetska polja se odbijaju, a to tumačite kao uzajamno nesimpatiziranje. Moguće da tu osobu znate iz prethodnih reinkarnacija ili nalikuje nekome koga ste jako voljeli, a ljubav vam nije bila uzvraćena. No, baš ta osoba pomaže vam da nešto iscijelite, jer pokreće transformaciju u vama!

Zamislite sada ovu situaciju. Bijesni ste. Netko vas je povrijedio i iznervirao. Počeo vas je boljeti želudac i javlja se kiselina. No, inzistirate na tome da ste u pravu i odbijate zaboraviti na taj događaj. Organi tada upijaju te razarajuće emocije, koje odbijate pustiti, i ako tako tijelo lišavate svježe energije odnosno njene prirodne cirkulacije na duže staze, to nikako nije zdravo. Emocija bijesa (a i svaka druga) ima smisla samo za trenutak u kojem se osjeća.

Kako znati da postoji energetska blokada u auri i zašto je to opasno? Kada je energija blokirana, aura je nalik prskalici ili zvijezdi (umjesto jajastog oblika) s vrlo dugačkim kracima. Njen oblik simbolizira da se u nekim situacijama previše razapinjete i trošite puno energije (dugački kraci), a u nekim situacijama ste skučeni i stisnuti, te ne puštate da energija slobodno teče.

S takvom neprobojnom energetskom ogradom ni pozitivne stvari ne mogu doći do vas. Sve to ide zajedno uz stav da niste dovoljno dobri pa i nevjerica da zaslužujete nešto lijepo, a kada se to konačno i dogodi, niste u stanju to prepoznati i primiti.

Ta barijera blokira protok energije što se dalje manifestira kroz loše zdravlje, financijske probleme, bolne međuljudske odnose, nedostatak motivacije, nemogućnost primanja i davanja ljubavi i nejasnoće po pitanju životne svrhe, a osobito ako je protok energije još opterećen i karmičkim okovima s drugim osobama ili nekim prostorom.

Također, oni koji su u tajnim vezama, kao i oni koji koriste opijate, ali i nakon dugotrajne uporabe jakih lijekova, stvaraju dodatne vrlo porozne pukotine u svom energetskom polju i time utječu na svoj imunitet i potiču dodatni kolaps aure. Isto tako, kada se aure između partnera ne slažu, sam tijek odnosa neminovno se mora prekinuti, jer će međusobno rušiti imunitet.

Bolesti su zato uvijek način da se privuče pozornost na nešto što već dugo vreba iz podsvijesti. A prije nego što se neka bolest ili neki drugi problemi pojave, u slici aure se već unaprijed daju vidjeti naznake toga. One su nalik točkicama, crticama, magli, mutnoj boji, a na njih se može utjecati različitim energetskim tehnikama. Sve su to razlozi zbog kojih o auri treba voditi računa.

Ali, ne morate čekati da vam se aura zacementira da biste je pročistili. Srećom, postoji puno jednostavnih praktičnih savjeta čije uvođenje u svakodnevnu rutinu može dovesti do velikih promjena u vama samima, a posljedično i na ono oko vas. Kako biste osnažili svoju auru ne morate sve razumjeti niti točno znati koji je problem ili ponovo prolaziti kroz neko mučno iskustvo. Ipak, potrebno je energiju neke traumatične situacije ispustiti.

Kako se aura prirodno čisti tako se istovremeno i misaoni dio oslobađa od uvjerenja koja su nezdrava i sputavajuća odnosno koja vas blokiraju. Oslobađate se time i od straha koji vam je služio kao pozadina kojom ste se ogradili pa tako regenerirana aura pomaže da se razviju jasne granice i integritet. Čišćenje aure će time potaknuti tijelo da samo krene na put regeneracije, pokrenuvši vitalne procese u organizmu i razvijajući osjećaj da ste moćni i da sami možete rješavati sve sa čime se suočavate.

Za zdravu auru, potrebno je prvo osloboditi se nagomilane stare energije. Međutim, čišćenje energetskog polja i čakri može pokrenuti emotivnu lavinu koja je spavala, te djelovati jako burno za neke. Ali, nakon bure uvijek dolazi mir. Ovaj proces zato treba odgovorno provoditi i ne činiti ga na svoju ruku. Nakon čišćenja aure potrebno je akumulirati novu energiju, a zatim je usmjeriti u nešto smisleno što vam ispunjava srce i raduje dušu.

U suštini, sve bolne situacije i momenti krize u životu vas uvijek vode ka iscjeljenju. Njihova funkcija nije da u njima ostanete zaglavljeni, jer ukoliko se to dogodi znači da nešto niste dobro odradili i da ste išli protivno sebi, ali to zasigurno možete uz volju, strpljenje i trud promijeniti.

Postoje mnoge tehnike bazirane na fizičkim vježbama, posebnim vrstama disanja, bojama, mirisima, kao i puno mentalnih vježbi za oslobađanje nagomilanih sjećanja u auri, sukladno svačijom natalnom kartom i spiritualnim lekcijama, koje ovise od natalne postavke Saturna. Istina je da je potrebno stalno voditi računa o svojoj energiji, jer je ona sve što ste vi.

A što svaki znak može i sam, već danas, učiniti kako bi pokrenuo regeneraciju svog energetskog polja?

Vatreni znakovi (Ovan, Lav, Strijelac)

Preporučeno je višak nagomilane energije trošiti na bavljenje sportom (boks ili bilo što dinamično) i provoditi više vremena sa starijim osobama koje su smirene i staložene.

Također, usmjeravanje energije u umjetnost i uvođenje redovite masaže tjemena, leđa i nogu, vrlo je za njih korisno. Višak mentalne energije treba usmjeriti na učenje, putovanja, pisanje memoara, sudjelovanje u debatama.

Zemljani znakovi (Bik, Djevica, Jarac)

Preporučeno je zablokiran protok energije pokrenuti boraveći što više u prirodi, te jaku i kaloričnu hranu zamijeniti učenjem pripreme zdrave hrane i nutritivnih obroka. Detox prehrana se svakako preporuča! Višak mentalne energije treba trošiti na reorganizaciju prostora i čišćenje kupaonice.

Zablokiranu energiju je dobro usmjeriti na aktivnosti s obitelji ili na popravke u stanu. Treba više vremena provoditi s djecom, nabaviti kućnog ljubimca i raditi vježbe disanja.

Zračni znakovi (Blizanac, Vaga, Vodenjak)

Preporučeno je nagomilanu mentalnu energiju kanalizirati kroz pisanje dnevnika ili snimanje bloga, a bitno je i da posebno obratite pažnju na to što čitate, slušate i izgovarate. Dobro je redovito posjećivati kazalište, radi emotivne katarze i oslobađanja zakopanih sjećanja.

Potrebno je što više aktivnosti činiti samostalno, ali istovremeno uživati u tome. Višak energije u slučaju stresa, treba usmjeriti i na aktivnosti s prijateljima i volontiranje, a buntovničko ponašanje kanalizirati kroz umjetnost i ples.

Vodeni znakovi (Rak, Škorpion, Ribe)

Preporučeno je prvo pokrenuti zakopana sjećanja gledanjem starih fotografija, dodirivanjem nakita koji je dugo u obitelji ili čitanjem pisama, a nakon probuđenih bolnih emocija, dobro je provesti neko vrijeme odvojeno od obitelji, u uređenju prostora ili baveći se nekim vidom umjetnosti.

Trebamo se redovito baviti jogom, a višak energije usmjeriti i u bacanje stvari koje nam više nisu potrebne. Preporučeno je i meditirati, kao i plivati, čitati spiritualne knjige ili posjećivati sveta mjesta.

Maja Lazić / astroportal

Facebook komentari