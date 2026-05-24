Bajraktarević govorio o porodici, Srebrenici i snu koji živi u dresu BiH

Uoči historijskog nastupa Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu, jedan od najvećih miljenika navijača Esmir Bajraktarević govorio je za TRT Balkan o svom životnom putu, porodici, reprezentaciji BiH i snovima koje danas živi u dresu Zmajeva.Iako je rođen i odrastao u Sjedinjenim Američkim Državama te nastupao za omladinske selekcije SAD-a, Bajraktarević ističe da nikada nije imao dilemu za koju reprezentaciju želi igrati.

“Uvijek sam znao u svom srcu da ću igrati za Bosnu. To je za mene san”, rekao je mladi fudbaler.

Posebnu emociju za njega predstavlja činjenica da vuče korijene iz Srebrenice. Bajraktarević je govorio o teškoj prošlosti svoje porodice i svemu kroz šta su njegovi roditelji prošli prije odlaska u Ameriku.

Kao dječak posjetio je Potočare, a priznaje da je upravo tada još dublje osjetio povezanost sa svojom domovinom i narodom.

Posebno emotivan bio je trenutak tokom utakmice protiv Italije, kada je BiH izborila plasman na Svjetsko prvenstvo.

Esmir je tada preuzeo odgovornost i pogodio penal protiv Gianluigija Donnarumme, jednog od najboljih golmana svijeta.

Otkrio je da je upravo takve situacije zamišljao još kao dijete dok je s bratom Osmanom šutirao penale ispred kuće.

“Kada smo bili mali, brat bi mi govorio: ‘Zamisli da je na golu Neuer ili Donnarumma’. Kad sam uzeo loptu protiv Italije, sjetio sam se toga”, ispričao je Bajraktarević.

Dodao je da nova generacija reprezentativaca Bosne i Hercegovine ima potpuno drugačiji mentalitet.

“Mi se ne bojimo nikoga. Znamo da imamo kvalitet da pobijedimo i da budemo dominantni”, poručio je.

Bajraktarević je otkrio i priču iza prepoznatljivog ožiljka na obrvi, za koji su mnogi mislili da je dio modernog stila. Kao trogodišnjak doživio je nezgodu igrajući se s loptom u kući, kada je udario glavom od ivicu stola i zamalo izgubio vid na jedno oko.

Njegova porodica tada je tek stigla u Ameriku i nije imala novca za ozbiljnije liječenje, pa su ranu sanirali kod kuće. Na tom dijelu obrve dlake više nikada nisu narasle.

Posebno emotivno govorio je o Edinu Džeki, svom dječačkom idolu. Kao mali je nosio Džekin dres i igrao fudbal ispred kuće, a sudbina je htjela da upravo legendarnom kapitenu asistira na debiju za reprezentaciju protiv Nizozemske.

“To je bila sudbina”, kratko je rekao Esmir.

Velike zasluge za atmosferu u reprezentaciji pripisao je i selektoru Sergeju Barbarezu, za kojeg kaže da igračima daje ogromno samopouzdanje i slobodu na terenu.

Danas Bajraktarević nastupa za PSV, s kojim je već osvojio dva trofeja, a predstojeće Svjetsko prvenstvo u Americi vidi kao ostvarenje svog najvećeg sna – igrati u zemlji u kojoj je rođen, ali pod zastavom Bosne i Hercegovine,piše Vijesti

Na kraju razgovora poslao je emotivnu poruku navijačima BiH.

“Hvala vam za sve! Donesite tu nevjerovatnu energiju u Ameriku jer nam je to potrebno. Mi ćemo dati 100 posto sebe na terenu, imamo kvalitet i možemo otići jako, jako daleko.”

Facebook komentari