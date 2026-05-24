Venera u Raku konačno spušta tenzije za 4 znaka, evo ko će prodisati do 13. juna 2026

Venera u Raku ne dolazi sa fanfarama. Dolazi tiho, kao kad neko stiša radio koji je predugo svirao prejako. Od ovog trenutka pa sve do 13. juna 2026, četiri znaka konačno prestaju da se bore sa sitnicama koje su ih nedjeljama crpjele. Niko ne obećava bajku, ali obećava san bez prevrtanja u krevetu u tri ujutru.

Šta tačno znači Venerin prolazak kroz Raka

Venera je planeta ljubavi, novca i estetike. Kada uđe u znak Raka, sve to dobija domaću, toplu boju. Ljudi prestaju da jure i počinju da biraju. Manje izlazaka, više dugih razgovora. Manje impulsivnih kupovina, više stvari koje zaista koristite.

Ovaj tranzit Venere kroz Raka pogađa prije svega vodene i zemljane znakove, ali četvorka koju izdvajamo dobija nešto posebno, osećaj da je najgore prošlo.

Rak: prestajete da se izvinjavate za svoja osjećanja

Vi ste domaćin ove žurke i to se vidi. Venera u znaku Raka dotiče vas direktno, bez filtera. Konačno prestajete da pakujete svoja osjećanja u kutije da ne smetaju drugima. Partner, ako ga imate, primijećuje promjenu već prve nedjelje. Ako ste sami, neko iz prošlosti vraća se sa potpuno drugačijom energijom, mirnijom, odraslijom.

Finansijski, stiže vam nešto što ste odavno otpisali. Stari dug, povraćaj novca, sitnica koja vam vraća vjeru da svijet ipak funkcioniše. Ne kupujte ništa krupno do 7. juna, sačekajte da se prašina slegne.

Bik: tijelo vam konačno prestaje da šalje signale za uzbunu

Mjesecima ste se budili sa stegnutim ramenima i mislima koje vas pretiču. Venera, vaša vladajuća planeta, sada radi za vas iz znaka koji razumije tišinu. Sljedećih šest nedjelja donose vam najmirniji period u poslednjih godinu dana.

Posao se sređuje sam od sebe, što je za Bika gotovo sumnjivo iskustvo. Pustite ga. Ne morate sve da kontrolišete da bi funkcionisalo. Jedan razgovor oko 30. maja mijenja vam pogled na osobu koju ste skoro otpisali.

Ribe: voda u kojoj plivate konačno postaje topla

Ribama je Venerin prolazak kroz Raka kao povratak kući posle dugog puta. Kreativnost vam se vraća kroz mala vrata, dok perete sudove, dok šetate, dok ne radite ništa naročito. Zapišite ideje, sve do jedne. Jedna od njih vredi više nego što sada možete da zamislite.

U ljubavi, prestajete da idealizujete osobu koja vam ne uzvraća. To je vaš tihi proboj. Nije dramatično, nije bolno, samo se desi jednog jutra dok pijete kafu.

Da li Venera u Raku donosi novac ili samo mir

Donosi mir koji vodi do novca. Smireni ljudi donose bolje odluke. Do 13. juna 2026, finansijski potezi koje napravite iz mira, a ne iz panike, daju trostruko bolje rezultate od onih iz aprila.

Škorpija: prestajete da očekujete izdaju iza svakog ugla

Vi ste znak koji najteže veruje. Venera u Raku, drugom vodenom znaku, šalje vam poruku koju retko primate, da ne morate svakog da testirate. Jedna osoba iz vašeg okruženja pokazuje vam lojalnost na način koji vas zatekne. Ne komplikujte, prihvatite.

Posao vam donosi ponudu koja deluje skromnije nego što jeste. Pročitajte sitna slova. Tu se krije ono što tražite već dve godine.

Greška koju sva četiri znaka prave u ovom periodu

Mir se brka sa dosadom. Poslije mjeseci tenzije, tišina deluje sumnjivo. Većina ljudi je sabotira, započinje svađu bez razloga, vraća se starim navikama, zove ljude koje je s razlogom obrisala. Ne radite to. Tišina nije znak da nešto ne valja, već znak da je nešto konačno krenulo kako treba, piše krstarica.

