Recept za japanske kifle: Tajna je u hladnom tijestu i puno maslaca

Sastojci:

30 g svježeg ili 7 g suhog kvasca

2 kašike šećera

200 ml hladnog mlijeka

250 ml hladne vode

700 g brašna

1 kašika soli

2 – 3 kašike ulja

250 g maslaca

Priprema:

Kvasac razmutiti u hladnom mlijeku. Ovdje je priprema malo drugačija da bi se dobila drugačija tekstura tijesta i nije potrebno da se kvasac aktivira u toplom mlijeku, već da ostane sve hladno, dok se ne bude ostavilo tijesto da raste.

Posebno staviti brašno, dodati so i šećer i izmiješati.

Sipati vodu i kvasac i miješati, a zatim mijesiti. Po malo dodavati ulje na kraju da se tijesto lijepo izmijesi. Ostaviti ovako tijesto da odstoji 10 minuta.

Premjesiti ponovo. Vidjet ćete da će lopta tijesta postati glatka. Premazati je uljem, staviti preko najlon, pa krpu i ostaviti da raste dva sata. Poslije dva sata blago premijesiti, pa podijeliti na 14 dijelova i oblikovati loptice koje ostavite 5 minuta pa onda oblikujete kao klin.

Gornji dio tijesta je debeo i zaobljen, a od sredine se sužava u špic.

Maslac je hladan i siječemo ga na 14 dijelova. Trudimo se da budu jednaki.

Uključite rernu na 200 stepeni.

Kifle prije pečenja premažete vodom i stavite morsku so. Peći 10 minuta gornji i donji grijač sa ventilatorom, pa onda još 6–7 minuta obično pečenje.

Pečene kifle ostaviti da se hlade. Malo maslaca koji će curiti ne dirajte, tamo ostavite da se hlade.

Prije posluženja možete ih premazati sa malo ulja, a i ne morate.

