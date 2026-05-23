SAD i Iran pred dogovorom: Hormuški moreuz se ponovo otvara

Prema navodima izvještaja, tokom 60-dnevnog perioda primirja Hormuški moreuz bio bi otvoren bez naplate prolaza, dok bi Iran pristao ukloniti mine koje je postavio u tom području kako bi brodovi mogli nesmetano prolaziti.

Zauzvrat, SAD bi ukinule blokadu iranskih luka i odobrile određena izuzeća od sankcija, što bi Iranu omogućilo slobodnu prodaju nafte na međunarodnom tržištu.

Nacrt sporazuma također uključuje obavezu Irana da neće razvijati nuklearno oružje, kao i pregovore o obustavi programa obogaćivanja uranija i uklanjanju zaliha visoko obogaćenog uranija,piše Vijesti

Dva izvora upoznata s pregovorima navela su za Axios da je Iran preko posrednika već dao usmene garancije o spremnosti na određene ustupke u vezi sa suspenzijom obogaćivanja uranija i odricanjem od dijela nuklearnog materijala.

Kako se navodi, tokom 60-dnevnog perioda i SAD bi pristale na razgovore o mogućem ublažavanju sankcija i odmrzavanju iranskih finansijskih sredstava.

Iz Bijele kuće zasad nije bilo zvaničnog komentara na navode iz izvještaja.

