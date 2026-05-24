20 životnih principa kojih se pridržavaju svi Blizanci…

Oni nemaju samo dvije, već više različitih osobnosti u sebi plus postoji nešto jedinstveno u načinu na koji izražavaju ljubav – dovoljno intenzivno da se osjeća, ali i dovoljno suptilno da se ne uguši voljena osoba.

A to je, moramo se složiti, dosta drugačije od licemjerja. Oni su poznati kao komunikativni i i samouvjereni ljudi koji mogu biti stidljivi. Oni žele biti stalno okruženi ljudima, ali također uživaju u tome što imaju vlastite misli.

Žele biti u odnosima s nekim tko će brinuti o njima, dovoljno ih stimulirati da uče nove stvari i da im pomaže da napreduju. Ne toleriraju laži i ljude bez zdravog razumijevanja.

Komunikativni su, ali ne žele uvijek započeti razgovor. Ako im se ne sviđate kao osoba, jednostavno će se ponašati kao da ne postojite.

Pročitajte 20 najvažnijih životnih principa koji vode Blizance kroz život.

1) Kada se trebaju baviti glupim ljudima, koriste svoj sarkastični smisao za humor kao oružje.

2) Naravno da pričaju sa sobom. Ponekad im je potrebno stručno mišljenje.

3) Njihov mozak je previše napredan za ljude s ograničenim pogledom na svijet.

4) Ne mogu sjediti i ne raditi ništa. Ne žele dosadne razgovore i ne vole voziti u koloni iza dugih vozača. Mrze stranice kojima je potrebna vječnost da se otvore. Mrze čekati bilo što.

5) Vole živjeti svoj život po svojim pravilima i ne vole da im itko sudi.

6) Jedna od stvari koje najviše iritira Blizance je kada se osobno shvaća sve što nekome kažu.

7) Blizanci su jako osjetljive osobe, iako drugi to ne mogu primijetiti. Možda zato što plaču samo pred ljudima kojima potpuno vjeruju.

8) Vole društvo, ali neophodno im je da ponekad budu sami.

9) Kada se umore od nečega, ostavljaju sve bez svađe, bez objašnjenja, a ponekad čak i bez pozdrava.

10) Očekuju da partner s njima radi stvari koje ne voli, koje možda smatra čudnim ili čak bezobzirnim.

11) Istina je da vole flertovati, ali kada se stvarno zaljube postaju slijepi za ostatak svijeta.

12) Žele biti voljeni i neće reći “Volim te”, ako zaista to ne osjećaju.

13) Nikada ne pitaju više puta. Sljedeći put će pitati nekog drugog.

14) Kada se posvete nečemu, ništa im ne može stati na put. Jedan um naspram dva uma Blizanca nema šanse.

15) Njihov najveći unutrašnji sukob je taj što imaju dosta samopouzdanja, ali i puno nesigurnosti. Žele biti okruženi ljudima, ali ne žele otkriti sebe u pravom svjetlu.

16) Znaju kako slušati, razumiju, oproste i zaborave… Kao i čitati sve laži.

17) Vrlo su odane osobe.

18) Znaju satima ležati u krevetu i stvarati kreativne ideje. Njihov mozak oživljava navečer.

19) Ako ih netko obmane, prevari i izda jednostavno ga ostavljaju bez mnogo buke.

20) Bez obzira koliko je situacija loša, Blizanci uvijek pokušavaju naći neku svijetlu točku, piše zenskimagazin.

