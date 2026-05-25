Epidemija ebole izmiče kontroli: 119 mrtvih, strah raste i u susjednim državama…

U Demokratskoj Republici Kongo zabilježeno je više od 900 sumnjivih slučajeva ebole, saopćila je u nedjelju Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). Slične podatke potvrdile su i lokalne zdravstvene vlasti, koje procjenjuju da je broj preminulih povezanih s bolešću dostigao 119.

Generalni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus naveo je na platformi X da je, u okviru pojačanih napora za suzbijanje epidemije, do sada evidentirano više od 900 mogućih slučajeva, uključujući 101 potvrđeni. On nije iznio precizne podatke o smrtnim ishodima.

Prema podacima ministarstva zdravstva Konga, prijavljeno je ukupno 904 sumnjivih slučajeva, dok se vjeruje da je 119 osoba preminulo. Laboratorijskim testovima potvrđeno je najmanje deset smrtnih ishoda uzrokovanih ebolom.

Epidemija je i dalje aktivna u provincijama Ituri, Sjeverni Kivu i Južni Kivu, saopćile su vlasti. Istovremeno, susjedna Uganda prijavila je nekoliko potvrđenih slučajeva povezanih s istim izbijanjem zaraze.

WHO upozorava da je stvarni broj zaraženih vjerovatno veći, jer bolest nije odmah prepoznata u ranoj fazi širenja. Organizacija je nedavno podigla procjenu rizika za Kongo sa visokog na vrlo visok, dok globalni rizik i dalje ostaje nizak.

Ebola je teška virusna bolest koja se prenosi direktnim kontaktom s tjelesnim tekućinama zaraženih osoba. Riječ je o hemoragijskoj groznici koju uzrokuje soj Bundibugyo, prvi put identifikovan 2007. godine. Za ovu bolest ne postoji specifičan lijek ni vakcina, a simptomi uključuju visoku temperaturu, povraćanje i unutrašnja krvarenja, pišu Vijesti.

