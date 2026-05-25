Izbio požar na brodu u Hamburgu: Teško povrijeđeno više osoba

U požaru koji je jučer izbio na teretnom brodu na pristaništu Grevenhofkai u luci Hamburg, osam osoba zadobilo je teške povrede, saopćila je vatrogasna služba tog grada.Požar je izbio u teretnom prostoru približno 90 metara dugog broda. Kada su na mjesto požara stigle prve interventne službe, dim se dizao iz krmenog dijela broda. Posada je do tada već počela gasiti plamen, a oko 80 pripadnika interventnih službi bilo je na terenu približno tri sata, navode tamošnje vatrogasne službe.

Vatrogasci su požar gasili s više cijevi, noseći zaštitnu opremu zbog dima. Voda je, između ostalog, dopremana vatrogasnim brodom, dok su ronioci pružali podršku službama.

Po završetku intervencije vatrogasci su mjesto događaja predali njemačkoj policiji, koja istražuje uzrok požara,piše Avaz

Facebook komentari