Intimna scena glumice Snežane Savić sa kolegom bila stvarna: Kćerki teško padala majčina popularnost

Objavljeno prije 1 sat

Pričala je otvoreno o snimanju scena, privatnom životu i pritisku koji je osjećala njena porodica

Proslavljena glumica Snežana Savić ranije je u javnosti govorila o detaljima svoje karijere i privatnog života, osvrnuvši se posebno na intimne scene koje je snimala s kolegom Draganom Bjelogrlićem. Kako je istakla, u pojedinim situacijama emocije pred kamerama nisu bile strogo režirane, već su djelovale vrlo prirodno i spontano.

Na pitanje novinara sa kojim kolegom se najbolje ljubila pred kamerama, Snežana se prisjetila snimanja sa Bjelogrlićem, i kako kaže, u jednom trenutku sve se “otelo kontroli”.

– Mnogo tražite od mene. Zavisi dokle ideš i da li je pravi poljubac. Sa Bjelom sam se pravo ljubila. Nije bio dogovor, otme se kontroli i on je takav čovjek voli da glumi iskreno, valjda… Ne znam – kazala je.

Glumica je priznala i da je u to vrijeme veliki teret nosila njena porodica, posebno kćerka Anita, koja je prolazila kroz osjetljive tinejdžerske godine i teško se nosila s majčinom slavom i scenama koje je gledala na ekranima.

Kako je ranije istakla, to je uticalo i na njen svakodnevni život i odnose s vršnjacima, pise Avaz

– Veoma mi je smetalo što se moja majka skidala pred kamerama, pa često zbog toga nisam mogla da idem u školu – potvrdila je Anita jednom prilikom.

Snežana Savić se osvrnula i na svoj privatni život, te priznala da joj je žao što nije imala više djece, iako je to željela. Objasnila je da je nakon razvoda bila oprezna kada je riječ o novim životnim odlukama, posebno zbog kćerke i njenog odrastanja, te da nije željela da unosi dodatnu konfuziju u porodični život.


