Gdje svaki horoskopski znak treba otputovati ovog ljeta?

Ljeto je vrijeme kada mnogi maštaju o bijegu iz svakodnevice, a ako još uvijek ne znate kamo biste na godišnji, možda odgovor skriva vaš horoskopski znak. Dok jedni traže avanturu i noćni život, drugi samo žele mir, more i mjesto na kojem će napokon usporiti.

Astrologija možda ne može rezervirati avionsku kartu umjesto vas, ali može otkriti koja bi destinacija najbolje odgovarala vašoj energiji ovog ljeta.

Ovan – Ibiza

Energični, impulzivni i uvijek spremni za akciju, Ovnovi ne podnose dosadu ni miran odmor. Njima treba destinacija koja nikad ne spava, a Ibiza je savršen spoj partijanja, adrenalina i spontanih avantura. Dane će provoditi na plaži ili u sportskim aktivnostima, a noći u klubovima do jutra.

Bik – Toskana

Bikovi vole uživati svim osjetilima pa će ih osvojiti mjesta s dobrom hranom, vinom i estetikom. Toskana je idealna za njihov hedonistički duh: spori ručkovi, vinogradi, šarmantna sela i luksuz bez pretjerivanja. Ovo je znak koji zna kako istinski uživati u odmoru.

Blizanci – London

Znatiželjni i društveni Blizanci vole gradove u kojima se stalno nešto događa. London je za njih savršena kombinacija kulture, izlazaka, shoppinga i spontanih planova. Jedan dan mogu završiti u muzeju, drugi na koncertu, a treći na jednodnevnom izletu.

Rak – Grčki otoci

Rakovi traže emociju, romantiku i osjećaj doma čak i kada putuju. Grčki otoci poput Parosa ili Naxosa nude upravo ono što im treba: mirne plaže, autentične konobe i opuštenu atmosferu. Ovo je idealno mjesto za punjenje baterija i bijeg od stresa.

Lav – Dubai

Lavovi vole glamur, luksuz i mjesta na kojima mogu zablistati. Dubai im pruža sve što žele: luksuzne hotele, spektakularne restorane, shopping i fotografije koje će dominirati Instagramom cijelo ljeto. Lav ne ide na običan godišnji – Lav ide na iskustvo.

Djevica – Kopenhagen

Organizirane i praktične Djevice vole uredne, sigurne i estetski uređene gradove. Kopenhagen je savršen spoj minimalizma, kulture i opuštenog životnog ritma. Sve je funkcionalno, čisto i smireno, baš kako Djevice vole.

Vaga – Pariz

Vage su zaljubljene u romantiku, modu i lijepe stvari pa je Pariz njihova idealna ljetna destinacija. Šetnje uz Seinu, umjetnost, elegantni kafići i modne adrese potpuno odgovaraju njihovoj sofisticiranoj energiji. Vage žele odmor koji izgleda kao scena iz filma.

Škorpion – Island

Tajanstveni i intenzivni Škorpioni vole destinacije koje imaju snažnu energiju i dozu mistike. Island, sa svojim vulkanima, crnim plažama i dramatičnim krajolicima, savršeno odgovara njihovoj osobnosti. Ovo nije klasičan odmor, nego putovanje koje ostavlja dojam.

Strijelac – Tajland

Avanturistički duh Strijelca traži egzotiku, nova iskustva i slobodu. Tajland je idealna kombinacija backpackerske energije, prekrasnih plaža, noćnog života i kulture. Strijelci žele osjećaj da svaki dan donosi novu priču.

Jarac – Švicarska

Jarčevi vole kvalitetu, planiranje i destinacije koje nude osjećaj stabilnosti i mira. Švicarska je idealna za njihov stil putovanja: uređeni gradovi, priroda, luksuz bez pretjerivanja i savršena organizacija. Ovo je odmor bez kaosa i neugodnih iznenađenja.

Vodenjak – Tokio

Originalni i nekonvencionalni Vodenjaci vole mjesta koja djeluju kao da su iz budućnosti. Tokio ih osvaja spojem tehnologije, neobične kulture i potpuno drugačijeg načina života. Ovo je destinacija koja ih inspirira i stalno iznenađuje.

Ribe – Bali

Ribe sanjaju o bijegu na mjesto koje djeluje gotovo nestvarno. Bali je savršen za njihov romantični i duhovni karakter: joga uz izlazak sunca, tropske plaže, priroda i potpuni zen. Ribe ne traže samo putovanje, nego unutarnji mir, piše index.

