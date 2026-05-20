Tragedija u Francuskoj: Majka skočila kroz prozor zajedno s troje djece

Stanovnici su se okupili u blizini mjesta tragedije kako bi odali počast žrtvama. U zgradi u kojoj se dogodila nesreća vladaju nevjerica i tuga.

– Kada smo se probudili, zatekli smo policiju, vatrogasce, sve hitne službe. Bilo je mnogo ljudi jutros. Ovo je šok i veoma traumatično – rekla je jedna stanovnica.

Slične reakcije imali su i drugi mještani.

– Ovo nas je zaista traumatiziralo. Strašno je i šokantno. Cijelo naselje je u velikom šoku – izjavila je druga stanovnica.Istraga o okolnostima tragedije

Prema informacijama tužilaštva, majka sedmero djece probudila je oko šest sati ujutro troje mališana – dva dječaka i djevojčicu starosti tri, četiri i šest godina. Nakon toga je zajedno s njima pala sa 13. sprata zgrade.

Njihova tijela pronađena su ubrzo nakon tragedije.

Majka je živjela sama s djecom. Prvi rezultati istrage pokazuju da je u posljednje vrijeme imala psihičke i depresivne simptome. Zbog toga istražioci trenutno kao glavnu pretpostavku razmatraju mogućnost samoubistva.

Bruno Bartocetti iz policijskog sindikata izjavio je da žena nije bila poznata policijskim službama, ali da istražioci pokušavaju utvrditi da li je koristila terapiju i u kakvom je psihičkom stanju bila,pišu Vijesti

– Ako je riječ o namjernom činu, vjerovatno će biti utvrđeno teško depresivno stanje. Čekamo toksikološke nalaze kako bismo tačno razumjeli njeno stanje u trenutku tragedije – rekao je Bartocetti.

Preostalo četvero djece iz porodice preuzeli su nadležni organi.

