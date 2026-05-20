Zvijezde im otvaraju vrata obilja: 5 znakova kojima kraj svibnja/maja donosi novčano olakšanje…

Završnica svibnja/maja donosi financijski zaokret koji se više ne može ignorirati: pritisak popušta, vrata se otvaraju, a ono što je dugo stajalo napokon kreće. Pet znakova sada ulazi u razdoblje u kojem obilje prestaje biti daleka mogućnost i postaje stvarnost.

Druga polovica svibnja/maja mnogima donosi postupno razvedravanje, osobito nakon mladog Mjeseca u Biku i ulaska Venere u Raka. Upravo tada teme novca, podrške, sigurnosti, zajedničkih resursa i osobne vrijednosti dolaze u prvi plan.

Za pet znakova Zodijaka financijsko olakšanje dolazi izravno, kroz prihode i materijalne mogućnosti.

Rak

Rakovi su jedan od najpodržanijih znakova u završnici svibnja/maja 2026.. Jupiter već boravi u njihovom znaku, a oko 19.5. po našem vremenu pridružuje mu se i Venera. To Raku donosi jači osobni magnetizam, bolju vidljivost i osjećaj da se stvari počinju kretati u njihovu korist.

Glavni pomaci dolaze nakon mladog Mjeseca u Biku. Taj mladi Mjesec aktivira područje prijateljstava, zajednica, planova i dugoročnih želja. To znači da financijsko olakšanje ne mora doći isključivo kroz osobni napor, nego i preko ljudi koji ih podržavaju, preporučuju ili povezuju s pravim prilikama.

S Marsom u Biku, društveni sektor Raka postaje još aktivniji. Razgovori, suradnje i kontakti mogu se pretvoriti u nešto konkretnije. Rakovi koji traže posao, klijente, pomoć, investiciju ili novi smjer mogli bi do kraja svibnja/maja dobiti važnu informaciju ili osobu koja im otvara vrata.

Ulazak Venere u Raka donosi dodatnu lakoću. Rakovi postaju privlačniji drugima, ne samo u romantičnom smislu, nego i u poslovnom i društvenom. Ljudi ih lakše primjećuju, lakše im vjeruju i spremniji su pružiti podršku. Zato kraj svibnja/maja može donijeti financijsko olakšanje kroz osobni ugled, povoljan razgovor, pomoć bliske osobe, novu priliku ili osjećaj da više ne moraju sve nositi sami.

Blizanci

Za Blizance je kraj svibnja/maja posebno važan jer se financijski sektor aktivira snažnije tek nakon što Venera uđe u Raka. Jupiter se već nalazi u području novca, prihoda i osobnih vrijednosti, ali ulazak Venere oko 19.5. pojačava mogućnost olakšanja.

Mladi Mjesec u Biku potaknuo je oslobađanje od onoga što iscrpljuje. Kada Venera uđe u Raka, priča se mijenja. Tada se otvara povoljniji prostor za novac, naplatu rada, povišicu, dar, ponudu ili korisnu podršku.

Blizanci mogu lakše privući ono što im treba, ali i jasnije vidjeti koliko vrijede. Ulazak Sunca u Blizance dodatno im vraća samopouzdanje pa kraj mjeseca može biti trenutak u kojem se ponovno osjećaju spremnima zauzeti za sebe.

Financijsko olakšanje za Blizance prije kraja svibnja/maja može doći kroz bolji dogovor, novi izvor prihoda, povoljnije uvjete, isplatu, dodatni posao ili unutarnju odluku da više ne podcjenjuju vlastite sposobnosti.

Djevica

Djevice mogu doživjeti financijsko olakšanje prije kraja svibnja/maja kroz kontakte, preporuke, suradnje i veću profesionalnu vidljivost. Prva polovica mjeseca proširila je horizonte, ali druga polovica donosi konkretnije pomake u području karijere.

Kada Merkur i Sunce uđu u Blizance, fokus se prebacuje na karijeru, status i javnu sliku. Djevice mogu dobiti više razgovora na poslu, priliku da predstave ideju ili situaciju u kojoj se njihovo znanje jasnije vidi. To je važno jer se financijsko olakšanje može pojaviti upravo kroz profesionalni pomak.

Jupiter u Raku već podržava njihovu 11. kuću prijateljstava, zajednica, mreža i dugoročnih ciljeva. Kada Venera uđe u Raka, ta se podrška dodatno pojačava. Pravi ljudi mogu doći u pravo vrijeme. Netko ih može preporučiti, povezati s korisnom osobom ili im ponuditi suradnju.

Djevice do kraja svibnja/maja mogu osjetiti da nisu same u onome što grade. Financijsko olakšanje može stići kroz grupni projekt, klijenta, preporuku, profesionalni kontakt, novu poslovnu priliku ili podršku osobe koja prepoznaje njihovu pouzdanost. Kraj mjeseca traži da ne ostanu zatvorene samo u poznatom, nego da prihvate širu mrežu mogućnosti.

Strijelac

Strijelcu se završnica mjeseca veže uz posao, odnose, dogovore i resurse koje dijeli s drugima. Mars u Biku dodatno ih potiče da riješe ono što se odgađalo. Ako postoji radna obaveza, dugotrajan zadatak ili praktičan problem koji im stvara teret, druga polovica svibnja/maja daje energiju da se stvari pomaknu. To samo po sebi može donijeti olakšanje, ali glavna financijska tema dolazi iz Raka.

Jupiter i Venera u Raku aktiviraju Strijelcima područje zajedničkog novca, dugova, kredita, poreza, nasljedstva, ulaganja, partnerovih prihoda i financijske podrške. Zato se prije kraja svibnja/maja može pojaviti mogućnost rasterećenja kroz povoljniji dogovor, pomoć partnera, zatvaranje duga, isplatu, kreditno rješenje ili jasniju raspodjelu zajedničkih obaveza.

Sunce i Merkur u Blizancima dodatno stavljaju naglasak na razgovore i partnerstva. Strijelci mogu imati važne pregovore s partnerom, klijentom, suradnikom ili osobom s kojom dijele odgovornost. Ako je bilo napetosti oko novca ili povjerenja, kraj svibnja/maja može otvoriti put prema konkretnijem rješenju.

Pun Mjesec u Strijelcu 31.5. donosi završni osobni vrhunac. Do tada mogu jasnije vidjeti što im je potrebno, što žele promijeniti i gdje više ne mogu pristajati na stari obrazac. Za Strijelce financijsko olakšanje prije kraja mjeseca dolazi kroz kombinaciju praktične organizacije, važnog razgovora i podrške iz zajedničkih resursa.

Ribe

Kada Venera 19.5. uđe u Raka, Ribe mogu osjetiti jači val inspiracije i emocionalnog otvaranja. Ono što vole raditi sada može dobiti veću vidljivost ili praktičnu vrijednost.

Za Ribe koje se bave umjetnošću, pisanjem, glazbom, edukacijom, savjetovanjem, radom s djecom ili kreativnim projektima, kraj svibnja/maja može donijeti lijep pomak. Ideja koja je dugo stajala može se pokrenuti. Projekt može dobiti podršku. Netko može prepoznati njihov talent ili im ponuditi suradnju.

Do kraja svibnja/maja Ribe se mogu osjećati lakše jer se vraća osjećaj smisla. Novac im može doći neizravno, kroz ono što ih nadahnjuje, kroz ljubav prema poslu, kreativni dar ili priliku da pokažu ono što znaju.

Ovo je mjesec koji ih podsjeća da radost nije odvojena od obilja. Za njih ona može biti upravo put prema njemu.

Suzana Dulčić/ATMA

Facebook komentari