Doktor upozorava: “Ovi vitamini mogu uzrokovati predoziranje”

Iako je za optimalno funkcioniranje tijelu potreban niz vitamina i minerala, koje bismo većinom trebali dobivati iz zdrave i uravnotežene prehrane, mnogi se okreću suplementima. No kod nekih od njih postoji rizik od predoziranja.

Opasnosti kod gumenih vitamina

Gostujući u emisiji Lorraine na ITV-u, dr. Khan posebno se osvrnuo na sve popularnije gumene dodatke prehrani. Premda takav oblik može potaknuti redovito uzimanje, nosi i određene rizike, prije svega zbog visokog udjela šećera.

“Što se tiče gumenih dodataka, većina dodataka danas dolazi u tom obliku, bilo da je riječ o vitaminu D, magneziju ili kreatinu. To je u redu jer, ako su vam dodaci prehrani potrebni, najvažnije je uzimati ih redovito. Budući da su gumeni dodaci ukusni poput slatkiša, ljudi će ih redovitije uzimati i tako unijeti potrebne tvari”, objasnio je.

Međutim, odmah je dodao i upozorenje. “Opasnost je u tome što mogu sadržavati šećer i zaslađivače, što nije dobro, pogotovo ako ih uzimate previše. Osim toga, budući da su tako ukusni, ljudi ih jednostavno nastavljaju jesti u većim količinama, pa se možete predozirati vitaminima iz gumenih dodataka”, rekao je dr. Khan.

Industrija bez dovoljno nadzora

Govoreći o dodacima prehrani općenito, naglasio je da potrošači ne mogu uvijek biti sigurni što unose u organizam. Prema njegovim riječima, industriji nedostaje odgovarajuća regulacija, što znači da kupci ne dobivaju nužno ono što očekuju.

“Problem s industrijom dodataka prehrani u cjelini jest to što nije regulirana kao lijekovi. Zbog toga ne znamo točno što se i u kojoj količini nalazi u tim proizvodima. Neka su istraživanja pokazala da sadrže i 10 do 12 puta veću dozu od preporučene, ili pak zanemarivo malu količinu”, pojasnio je. “Dakle, tu nema regulacije i to je problem.”

Koje dodatke prehrani preporučuje?

Na pitanje koje bi dodatke prehrani ipak preporučio, dr. Khan izdvojio je tri za koja smatra da imaju znanstvenu podlogu. “Rekao bih vitamin D, omega-3 masne kiseline i kreatin. Za njih postoje dokazi”, kazao je i dodao: “To su jedina tri koja i sam uzimam.”

Prije početka uzimanja bilo kakvih novih dodataka prehrani ili vitamina savjetuje se konzultirati s liječnikom obiteljske medicine, prenosi N1.

