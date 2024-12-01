Hezbolah objavio dramatičan snimak: FPV dron pogodio izraelsku Željeznu kupolu

Hezbolah (Hezbollah) objavio je videosnimak na kojem se vidi pogađanje izraelskog sistema Željezna kupola (Iron Dome) FPV dronom na jugu Libana (Lebanon), čime je još jednom ukazano na ranjivost snaga IDF-a.Izraelska vojska svakodnevno trpi gubitke u sukobima s Hezbolahom na jugu Libana, a među najvećim problemima za izraelske snage izdvajaju se napadi FPV dronovima koje Hezbolah koristi gotovo svakodnevno.Na nedavno objavljenom snimku vidi se kako FPV dron snaga Hezbolaha pogađa lanser izraelskog sistema protivraketne odbrane Iron Dome, odnosno Željezna kupola,pišu Avaz

Na videosnimku dron Hezbolaha direktno udara u lanser Željezne kupole.

Ovaj napad, prema ocjenama analitičara, pokazuje efikasnost taktike Hezbolaha da jeftinim FPV dronovima, kojima se upravlja putem optičkog kabla, gađa i uništava među najskupljim i najsofisticiranijim sistemima protivraketne odbrane koje koristi Izrael.

