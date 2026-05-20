Jagode će biti duplo krupnije: U maju im dodajte jedan sastojak

U maju, kada jagode ulaze u fazu cvjetanja i vrijeme postaje toplije, to je ključni trenutak da se uradi jedan jednostavan, ali vrlo važan potez koji može znatno poboljšati kvalitet i količinu roda.

Višak vlage pravi velike probleme

Jedan od najvećih problema u tom periodu su obilne kiše. Iako voda djeluje korisno za biljke, previše vlage može izazvati suprotan efekat.

Voda koja se zadržava oko korijena i lišća stvara uslove za truljenje, privlači puževe i pogoduje razvoju gljivica i raznih biljnih bolesti, što direktno utiče na slabiji i lošiji rod.

Malčiranje je ključno

Jedno od najjednostavnijih, a vrlo efikasnih rješenja za zaštitu jagoda u tom periodu jeste prekrivanje zemlje slamom, odnosno malčiranje.

Stručnjak za baštovanstvo Erik Hofner, osnivač kompanije „Strawberry Plants“, objašnjava da ovaj postupak može značajno poboljšati stanje biljaka i kvalitet plodova.

Kako kaže, kada se jagode tokom ljeta malčiraju slamom, plodovi više ne dolaze u direktan kontakt sa zemljom, već ostaju čisti i manje izloženi prljavštini i zagađenju iz tla.

Malčiranje uopšte znači pokrivanje površine oko biljke zaštitnim slojem kako bi se sačuvala vlaga i poboljšali uslovi za rast. Kod jagoda se slama pokazala kao posebno dobar izbor jer se brzo suši i ne zadržava višak vode.

Zašto je slama najbolji izbor

Zahvaljujući svojoj strukturi, koja je sastavljena od šupljih stabljika, slama omogućava da kiša lako prodre do zemlje, ali istovremeno sprečava da se voda zadržava oko biljke.

Na taj način smanjuje se rizik od truljenja, razvoja bolesti i stvaranja vlažne sredine koja pogoduje štetočinama.

Pored zaštite od vlage i prljavštine, slama ima još nekoliko važnih prednosti koje direktno utiču na zdravlje i kvalitet jagoda.

Ona stvara zaštitni sloj između plodova i zemlje, pa jagode ne dolaze u kontakt sa blatom, bakterijama i različitim štetočinama, kao što su puževi.

Pošto ove biljke rastu vrlo nisko, uz samu površinu tla, važno je koristiti materijal koji je lagan i ne opterećuje ih, a slama upravo to omogućava.

Pomaže i protiv korova

Još jedna značajna prednost je to što slama djeluje kao prirodna izolacija.

Ona pomaže da se temperatura zemljišta održi stabilnijom tokom toplih dana, što pogoduje korijenu i cjelokupnom razvoju biljke.

Uz to, ovaj sloj otežava rast korova, pa jagode imaju manje konkurencije za vodu i hranljive materije, što dodatno doprinosi boljem i zdravijem rodu.

Kada i kako postaviti slamu

Najbolje vrijeme za postavljanje slame je u maju, kada jagode počnu da cvjetaju. Tada biljke ulaze u ključnu fazu razvoja, pa im dodatna zaštita može značajno pomoći.

Prije samog malčiranja potrebno je pripremiti zasad — očistiti prostor oko biljaka, ukloniti staro lišće i sav korov koji može oduzimati hranljive materije.

Nakon toga zemlja se lagano zalije kako bi se slama kasnije bolje zadržala i „slegla“.

Zatim se slama ravnomjerno raspoređuje oko svake biljke, vodeći računa da listovi ostanu iznad tog sloja.

Važno je da se ne zatrpa centralni dio biljke, takozvana kruna, odnosno glavni dio stabljike. Oko nje treba ostaviti mali razmak kako bi voda mogla nesmetano dopirati do korijena, a biljka ostala zdrava.

Krupniji i zdraviji plodovi

Kada se ovaj jednostavan postupak uradi na vrijeme i pravilno, jagode ostaju bolje zaštićene tokom cijelog proljeća, što se na kraju vidi i u kvalitetu roda.

Biljke su otpornije, a plodovi krupniji, sočniji i zdraviji tokom ljetne sezone, prenosi Nezavisne.

