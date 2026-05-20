“Veza bez pritiska” postaje novi trend među mladima

Kako prenosi magazin “Cosmopolitan”, mladi sve češće odbacuju stroga pravila modernih veza, velike emotivne pritiske i očekivanja brzog definisanja odnosa, birajući sporiji i prirodniji razvoj odnosa.

Stručnjaci navode da se sve više ljudi umara od “performansa” koje nameću aplikacije za upoznavanje i društvene mreže. Umjesto klasičnih večera, skupih izlazaka i razgovora o statusu veze nakon nekoliko susreta, novi trend favorizuje jednostavne sastanke poput šetnji, kafe ili spontanih druženja bez velikih očekivanja.

Ljudi žele manje stresa, a više autentičnosti

Prema analizama koje prenosi “Cosmopolitan”, veliki broj mladih danas osjeća emocionalni umor zbog modernog zabavljanja. Konstantno dopisivanje, “ghostovanje” (žargonski izraz za nagli prekid svakog vida komunikacije), igrice na društvenim mrežama i pritisak da se veza brzo definiše doveli su do toga da mnogi žele jednostavnije i iskrenije odnose.

Psiholozi ističu da “low-pressure dating” ne znači nedostatak emocija ili ozbiljnosti, već pokušaj da se odnosi razvijaju prirodnije i bez forsiranja. Umjesto velikih romantičnih gestova i intenzivnih početaka, naglasak je na emocionalnoj sigurnosti, spontanosti i postepenom upoznavanju partnera.

“Cosmopolitan” navodi da je upravo osjećaj “mirnoće” postao nova poželjna osobina kod partnera. Mnogi mladi danas traže osobe koje ne stvaraju dramu, ne igraju igrice i ne insistiraju na stalnoj dostupnosti, već nude stabilnost i opušteniju komunikaciju.

Aplikacije za veze promijenile način upoznavanja

Stručnjaci smatraju da su aplikacije poput Tindera, Bumblea i Hingea potpuno promijenile očekivanja u ljubavnim odnosima. Upoznavanje je postalo brzo, površno i često pretvoreno u svojevrsno “tržište ljudi”, zbog čega mnogi korisnici osjećaju sagorijevanje i emocionalnu iscrpljenost.

Prema pojedinim istraživanjima, skoro četiri od pet korisnika pomenutih aplikacija prijavljuju neku vrstu zamora od upoznavanja preko interneta. Upravo zbog toga raste popularnost trendova poput “slow datinga” (upoznavanje bez žurbe), “wildfloweringa” (opušten pristup zabavljanju) i odnosa bez pritiska, koji podrazumijevaju sporiji razvoj emocija i manje fokusiranja na etikete i rokove.

Veze bez etiketa, ali uz iskrenost

Jedan od ključnih elemenata novog trenda jeste odbacivanje potrebe da se svaki odnos odmah definiše. Međutim, stručnjaci upozoravaju da “zabavaljanje bez pritiska” nije isto što i nejasne “situationship” veze (nedefinisan, neobavezan ljubavni ili intimni odnos bez jasnih pravila i obaveza) bez komunikacije i odgovornosti. Naglašava se da su iskrenost, jasne granice i međusobno poštovanje i dalje veoma važni.

Psiholozi navode da generacija Z sve više cijeni emocionalnu sigurnost i autentičnost, dok tradicionalna pravila zabavljanja polako gube značaj. Umjesto jurnjave za savršenom vezom i pritiskom da sve mora odmah uspjeti, mladi sada više pažnje posvećuju ličnom miru i kvalitetu odnosa.

Analitičari smatraju da bi upravo ovakav pristup mogao dugoročno promijeniti kulturu modernih ljubavnih odnosa, jer sve više ljudi bira sporije, iskrenije i manje stresne veze umjesto intenzivnih, ali kratkotrajnih romansi, prenosi Novi.

