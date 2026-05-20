Šta se dešava sa stomakom ako svaki dan jedete kokice

Pošto su napravljene od integralnog zrna i bogate vlaknima, mogu pozitivno djelovati na probavu, rad crijeva i osjećaj sitosti.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da način pripreme igra ključnu ulogu.

Kako kokice djeluju na stomak?

Ako često posežete za grickalicama između obroka, kokice mogu biti dobra alternativa jer brzo stvaraju osjećaj sitosti, a ne sadrže mnogo kalorija.

Zahvaljujući vlaknima i manjoj količini proteina:

– duže drže sitost,

– mogu smanjiti potrebu za drugim grickalicama,

– pomažu kontroli apetita.

Međutim, pretjerivanje može izazvati:

– nadutost,

– gasove,

– osjećaj težine u stomaku.

Posebno kod osoba koje inače ne unose dovoljno vlakana kroz ishranu.

Dobre su za probavu

Kokice su 100 posto integralna žitarica, što znači da sadrže prirodna vlakna važna za pravilan rad crijeva.

Vlakna:

– poboljšavaju probavu,

– podstiču redovno pražnjenje crijeva,

– mogu pomoći u prevenciji zatvora.

Stručnjaci navode da kokice po porciji mogu sadržavati više vlakana nego neke vrste integralnog hljeba.

Mogu imati pozitivan efekat na zdravlje

Tri šolje kokica pripremljenih na vrućem zraku imaju manje od 100 kalorija, a sadrže:

– magnezij,

– fosfor,

– željezo,

– antioksidanse,

– vlakna.

Kokice sadrže i polifenole, antioksidanse koji mogu pozitivno djelovati na cirkulaciju i zdravlje probavnog sistema.

Ishrana bogata vlaknima povezuje se s manjim rizikom od:

– dijabetesa,

– bolesti srca,

– visokog krvnog pritiska,

– gojaznosti,

– moždanog udara.

Nisu sve kokice zdrave

Najzdraviji izbor su kokice pripremljene na vrućem zraku, sa minimalno soli i masnoće.

Za bolji ukus mogu se dodati:

– biber,

– dimljena paprika,

– ruzmarin,

– origano.

S druge strane, gotove kokice iz kesice i bioskopske porcije često sadrže:

– velike količine soli,

– zasićene masti,

– šećer,

– vještačke arome,

– previše kalorija.

Zato je važno birati proizvode s jednostavnim sastavom i bez previše dodataka.

Umjerenost je najvažnija

Ako ih pripremate na zdrav način, kokice mogu biti odlična svakodnevna užina koja pozitivno utiče na probavu i daje duži osjećaj sitosti.

Ipak, kao i kod svake hrane, pretjerivanje može donijeti više štete nego koristi.

