Sladić poručuje da ćemo za vikend uživati u lijepom vremenu

Jasno je poručio da uživamo na otvorenom.

“Imate planove na otvorenom za vikend?

Pretežno sunčano te vrlo toplo vrijeme u Bosni, odnosno vruće u Hercegovini. U Bosni vrijednosti maksimalnih temperatura zraka do 29 °C, a u Hercegovini do 32 °C”, najavio je Sladić.

Vrijeme u narednim danima

Kako najavljuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 25 stupnjeva.

U nedjelju sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 16 do 24 stupnja.

U ponedjeljak pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima kiše se očekuje u Krajini, a tokom dana i u ostalim dijelovima. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 15, a dnevna od 11 do 18 stupnjeva.

