Čuveni ruski astrolog predviđa rijeku para za ova 4 znaka: Naredna 3 mjeseca mijenjaju život iz…

Globa objašnjava da se radi o specifičnom poretku sporohodnih planeta, koji utiče na materijalnu sferu života.

Smelost i brzina reakcije biće važnije od opreza. Onaj ko bude oklevao, propustiće talas.

Astrološkinja naglašava da univerzum nudi šansu, ali ne servira gotov rezultat.

Bik: Stari dugovi se konačno vraćaju

Bikovima predstoji period u kome se trud iz prethodnih godina pretvara u opipljiv prihod. Moguće je nasledstvo iz nepredviđenog izvora ili isplata zaostalih potraživanja. Globa savetuje da pažljivo pregledaju ugovore i papire koje su gurnuli u stranu.

Nekretnine i zemljište postaju glavni kanal kroz koji teče novčano izobilje. Ne bacajte stare račune i potvrde, jer upravo tu se krije ključ.

Lav: Gospodar novčanih tokova preuzima scenu

Lavovi mogu da očekuju uspon na poslovnom i finansijskom planu. Kreativnost i liderske sposobnosti pomoći će vam da sklopite unosne poslove i uvećate kapital tokom leta. Astrolog savetuje da hrabro krenete u realizaciju planiranih projekata, od malih startapa do velikih ugovora sa stranim partnerima.

„Finansijske reke biće pune i uzburkane“, kaže Globa za Lavove. Preuzmite inicijativu i ne prepuštajte odluke drugima.

Strelac: Ka novčanom izobilju preko granice

Strelčeva ljubav prema avanturama otvoriće vrata nekonvencionalnim načinima zarade. Rad u inostranstvu, razvoj novih tržišta ili neobični poslovi sa fleksibilnim radnim vremenom dolaze u prvi plan. Intuicija će postati vaš najverniji saveznik.

Globa savetuje da verujete unutrašnjem glasu i ne plašite se da skrenete sa ustaljenog puta. Eksperimenti i kalkulisani rizici sada mogu doneti neočekivane prihode. Online poslovi i strana valuta donose najveći skok.

Vodolija: Inovacija kao karta za bogato leto

Vodolijino nekonvencionalno razmišljanje privući će ozbiljne investitore. Revolucionarne ideje, posebno u tehnologiji i kreativnim industrijama, mogu doneti ogroman profit u junu, julu i avgustu.

Globa ohrabruje smelost i kaže da čak i najfantastičniji projekti sada imaju realnu šansu. Ne bojte se da pomerate granice i verujte u svoju viziju. Veštačka inteligencija i digitalne usluge postaju vaša lična zlatna žila.

Kako ne propustiti svoju šansu za finansijski preokret

Globa upozorava da planetarna sreća ne kuca dvaput.

Ako pripadate jednom od četiri pomenuta znaka, napravite konkretan plan još u maju. Razgovarajte sa ljudima iz struke, ažurirajte biografiju, pripremite ponude. Pasivno čekanje da se reka para sama prelije u vaš novčanik ne funkcioniše ni u jednom horoskopu, prenosi Novi.

