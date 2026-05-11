Hezbollah objavio novi SNIMAK: Dronovima uništili “mozak” izraelskih operacija na terenu VIDEO

Hezbollah je objavio novi video snimak koji prikazuje precizan udar FPV (First-Person View) dronom na izraelsko teško komandno vozilo “Ofek”. Prema podacima sa snimka, napad je izveden na području mjesta Al-Bayada na jugu Libana.

Na meti se našlo prilično rijetko vojno vozilo. Naime, “Ofek” je specijalizovana oklopna platforma namijenjena za komandu i kontrolu trupa na terenu.

Ova vozila se proizvode u ograničenim serijama od 2010-ih godina, a dizajnirana su na robusnim šasijama starijih izraelskih tenkova Merkava Mk.2 i Mk.3. Zbog svoje ključne uloge u koordinaciji vojnih operacija, “Ofek” predstavlja metu visoke vrijednosti na ratištu.

Facebook komentari