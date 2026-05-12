FBI na terenu: Napeta situacija pred početak Eurosonga

Uoči prvog polufinala Eurosonga 2026. godine, sigurnosne mjere u Beču podignute su na izuzetno visok nivo, a austrijskim vlastima u organizaciji i nadzoru pomaže i američki FBI.

Kako prenosi Krone.at, tokom trajanja muzičkog spektakla na terenu će svakodnevno biti angažovane stotine policajaca, dok vlasti posebnu pažnju posvećuju mogućim protestima palestinskih aktivista i potencijalnim sigurnosnim prijetnjama.

Zamjenik direktora bečke policije Dieter Csefan izjavio je na konferenciji za medije da je do sada prijavljeno nekoliko okupljanja, ali da se broj prijava može brzo povećati jer rok za prijavu protesta traje do 48 sati prije događaja.

Prema njegovim riječima, jedan od najvećih izazova bio je organizovati sigurnosni sistem u i oko dvorane Stadthalle prema standardima koji se koriste na međunarodnim aerodromima.

Sigurnosne provjere prošlo je oko 16.000 osoba povezanih s organizacijom Eurosonga, uključujući zaštitare, osoblje na ulazima i novinare.

“Ako dobijemo upozorenje za određenu osobu, informacije šaljemo organizatorima koji potom odlučuju hoće li ta osoba ostati angažovana”, rekao je Csefan.

Dodao je da je već bilo nekoliko slučajeva u kojima su određene osobe dodatno provjeravane zbog ranijih krivičnih djela ili političkih aktivnosti koje nadzire austrijska služba za državnu sigurnost i obavještajne poslove.

“Ako procijenimo da postoji ozbiljan rizik, insistiramo da ta osoba ne bude uključena u organizaciju Eurosonga”, poručio je.

Austrijskim službama podršku pruža i FBI, koji je u New Yorku formirao posebnu radnu grupu za saradnju s austrijskom policijom, prvenstveno zbog mogućih cyber prijetnji.

Američke vlasti su još 2024. godine austrijskim sigurnosnim službama dostavile informacije koje su, prema navodima medija, pomogle u sprečavanju terorističkog napada na koncertu Taylor Swift,piše Vijesti

Austrijske vlasti navode da je nivo terorističke prijetnje i dalje drugi najviši.

“Postoji latentna opasnost od mogućeg napada, ali trenutno nemamo konkretne prijetnje”, izjavio je Csefan.

Kao dodatna mjera sigurnosti uvedena je i zona zabrane letenja u radijusu od kilometar i po oko glavnih lokacija Eurosonga, uključujući dvoranu Stadthalle, Rathausplatz i park Prater.

Zabrana obuhvata sve vrste letjelica, pa čak i male dronove lakše od 250 grama.

