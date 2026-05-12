Štimac potcijenio Velež: Kome je više interesantno da ih pobjeđuje

Zrinjski je u prvom susretu na svom terenu slavio sa 1:0, a okršaj je najavio Štimac.

“Prvo ću uputiti čestitke mom Metkovcu i našem zrinjevcu Sergeju Jakiroviću na izvrsnoj utakmici jučer u polufinalu plej-ofa. Radujemo se njegovom uspjehu i očekujemo da i veliki korak koji mu je preostao na Vembliju odradi kako treba”, započeo je Štimac, pa se okrenuo Veležu:

“Stekli smo prednost koja je takva da nas treba držati na oprezu. Znamo da je Velež kvalitetan i igra dobar fudbal, ali mi smo puni samopouzdanja i već smo ih dva puta pobijedili u gostima. Vjerujem da će momci biti na vrhunskom nivou i da će sve odraditi kako treba. Ne mogu očekivati veći pritisak nego što je bio zadnji put na njihovom terenu kad su oni igrali sa puno samopouzdanja, igrali su grubo jer su znali da neće biti kažnjeni zbog toga kako bi trebalo. Vjerujem da će finale proteći u korektnom suđenju, što je najvažnije”, naveo je Štimac,pišu Vijesti

Istakao je da je u fudbalu sve moguće, ali da sumnja da oni mogu odigrati ispod nivoa u jednoj takvoj utakmici.

“Ove sezone smo pokazali da smo s mnogo jačim protivnicima izlazili na kraj, pa nema razloga da nas išta poljulja. Držim do tog stava i uvijek sam govorio, bez uvrede i omalovažavanja ikog: Zašto se toliko opterećujemo Veležom? Kome je više u Zrinjskom interesantno da pobjeđuje protiv Veleža? Razumijem potrebu naroda i naših navijača da se izdominira i pobijedi protiv Veleža, ali kad nekog pobjeđuješ u kontinuitetu toliko dugo godina, onda mislim da treba da gledaš više, dalje, da imaš malo šire horizonte. Želim ovaj trofej Zrinjskom zbog našeg naroda i naših navijača ovdje. Meni lično, on će biti samo trofej. Nadam se da ćemo ga zaslužiti, odnosno uvjeren sam u to, ali ako narodu to znači toliko u kontekstu emocije, neka bude tako”, poručio je.

Sutrašnji meč Veleža i Zrinjskog je na programu od 18.00 sati.

