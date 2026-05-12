Kako prepoznati da li je brašno pokvareno: Ključni znakovi i savjeti za pravilno skladištenje

Iako je termički obrađeno i sadrži malo vlage, nepravilno skladištenje može dovesti do bržeg kvarenja.

Obično bijelo brašno najbolje je koristiti unutar 6 do 8 mjeseci od datuma otisnutog na pakovanju, dok integralno brašno, zbog cjelovitih zrna, traje kraće od četiri do šest mjeseci. Kako bi se produžio vijek trajanja, brašno se može čuvati u frižideru ili zamrzivaču. U frižideru može trajati do godinu dana, dok u zamrzivaču može ostati upotrebljivo i do dvije ili tri godine.

Vrsta brašna također igra ključnu ulogu. Najduže traje bijelo brašno, dok integralno, bogatije uljima i vlagom, ima kraći rok trajanja.

Kako prepoznati pokvareno brašno?

Najpouzdaniji znak je neugodan ili užegli miris. Ako primijetite da brašno ima takav miris, najbolje ga je odmah baciti, čak i ako rok trajanja još nije istekao. Također, promjena boje, pojava plijesni ili moljaca pokazatelji su da je brašno neupotrebljivo.

Pojava moljaca najčešće je rezultat vlage ili visokih temperatura, pa je važno čuvati brašno na suhom i tamnom mjestu. Najsigurnije je koristiti zatvorene staklene posude ili držati brašno u frižideru, umjesto u papirnim vrećicama, kako bi se zaštitilo od insekata i vlage. Pravilno skladištenje ključno je za očuvanje kvaliteta brašna i sigurnu pripremu hrane.

