Šefica diplomatije EU otkrila kada će biti imenovan NOVI VISOKI PREDSTAVNIK

Šefica diplomatije EU danas je uoči neformalnog sastanka ministara za europske poslove EU kratko prokomentirala vijest o ostavci visokog predstavnika Christiana Schmidta, kazavši da bi to moglo zakomplikovati funkcionisanje zemlje.

“Mislim da zapravo može. Zato smo razgovarali o tome kako podržati proces. Novog visokog predstavnika imenuje Vijeće za provedbu mira, što bi se trebalo desiti, mislim, u junu. To je format koji Evropa podržava”, poručila je Kallas.

Ona se osvrnula i na proces EU integracije Zapadnog Balkana.

“Zapadni Balkan presdstavlja strateški prioritet za EU i jutros smo se sastali sa našim partnerima sa Zapadnog Balkana i razgovarali o različitim temama. Ministri su dali političku saglasnost da se proširi saradnja sa partnerima sa Zapadnog Balkana u oblastima spoljne politike, odbrane i bezbjednosti. To konkretno znači više podrške EU protiv hibridnih prijetnji, dezinformacija i novog bezbjednosnog partnerstva sa Crnom Gorom i većeg korištenja Europskog instrumenta mirovne pomoći kako bi se pojačali bezbjednosni kapaciteti naših partnera”, navela je Kallas.

Izrazila je očekivanje za daljim provođenjem reformi, poštivanje vladavine prava i jasno usklađivanje sa spoljnom i bezbjedonosnom politikom EU.

“Zapadni Balkan pripada EU i koraci koji su danas usklađeni ide u tom pravcu”, dodala je.

