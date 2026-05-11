Je li Trump dobro? Pogledajte šta je objavio u razmaku od par minuta

Trump je podijelio više vizuala izrađenih uz pomoć umjetne inteligencije, od kojih su neki izgledali poput predizbornih plakata, dok su drugi imali gotovo kultni ili propagandni ton.

“Najveći predsjednik kojeg smo ikad imali”

Na jednoj od fotografija vidi se zadnji dio automobila prekriven ogromnim transparentom s natpisom: “Trump je bez ikakve sumnje najveći predsjednik kojeg smo ikad imali.”

Serija objava uključuje i direktan napad na njegovog prethodnika i rivala. Trump je objavio vizual koji dijeli ekran na dva dijela: na lijevoj strani je on uz natpis “Najveći”, dok je na desnoj Joe Biden uz natpis “Najgori”.

Trump je objavio i AI prikaz planine Rushmore na kojoj radnici klešu njegov lik uz bok američkim predsjednicima Georgeu Washingtonu, Thomasu Jeffersonu, Theodoreu Rooseveltu i Abrahamu Lincolnu. “Stvari se lijepo kreću prema 250. rođendanu Amerike u julu!”, stoji u opisu slike, čime se direktno najavljuje proslava velike godišnjice 2026. godine uz Trumpa kao centralnu figuru američke historije.

“Hvala Bogu za Trumpa”

Više objava bilo je stilizirano u izrazito patriotskom tonu. Na jednoj Trump stoji ispred Bijele kuće uz veliki zlatni natpis “The Greatest Of All Time”, odnosno “Najveći svih vremena”.

Trump je podijelio i sliku ozbiljnijeg tona na kojoj nosi kapu s natpisom “USA”, dok u pozadini sijevaju munje. Tekst na slici objašnjava njegovu teoriju o tome zašto ga institucije progone.

“Nekada sam mislio da je Trump samo sjajan predsjednik. Ali nakon što sam gledao kako se mediji, FBI i cijeli sistem ujedinjuju protiv jednog čovjeka… Shvatio sam nešto: ne napadaju te tako žestoko osim ako nisi prijetnja. Tada sam znao – on je najveći svih vremena”, stoji u objavi koju je predsjednik proslijedio svojim pratiteljima.

Objavio je i sliku s američkom zastavom i Kipom slobode uz poruku “Hvala Bogu za Trumpa”, kao i vizual u kojem se tvrdi da će ga “više od 80 miliona birača” podržavati zauvijek.

Jedna od objava prikazuje Trumpa u hodniku Bijele kuće uz poruku da će ostati zapamćen kao “G.O.A.T.”, što je skraćenica za “Greatest Of All Time”, odnosno “najveći svih vremena”.

“Amerika voli Donalda Trumpa”

Među objavljenim slikama našao se i sentimentalni AI portret Trumpa okružen srcima uz natpis “Amerika voli Donalda Trumpa”.

Na jednoj slici tvrdi se da je Trump “među tri najbolja predsjednika u američkoj historiji”, uz pitanje pratiteljima slažu li se s tom procjenom.

Trump već dugo koristi Truth Social za direktnu komunikaciju sa svojim pristalicama, no posljednjih mjeseci sve češće objavljuje AI-generisane slike i memeove koji glorificiraju njegov politički status i lični kult.

Serija bizarnih AI slika objavljenih u periodu kraćem od sat vremena dodatno je pojačala dojam narcisoidnog lidera koji gubi kontrolu nad situacijom. Podsjetimo, u SAD-u je sve više onih koji tvrde da je riječ o nečemu ozbiljnijem od toga, pa ga, između ostalih, i njegovi bivši saveznici otvoreno nazivaju ludim, prenosi Novi.

