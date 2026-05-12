Trump uskoro ide na redovni godišnji liječnički pregled

Bijela kuća kazala je da će se Trump podvrgnuti “rutinskoj godišnjoj dentalnoj i medicinskoj procjeni u sklopu svoje redovite preventivne zdravstvene skrbi”.

Modrice i nagađanja

Zdravlje 79-godišnjeg Trumpa i dalje je pitanje koje američka javnost pomno prati. Otkako je stupio na dužnost u siječnju 2025., Trump ima gust raspored, a vikende često provodi igrajući golf u svojim klubovima u saveznim državama Floridi i Virginiji.

Trump je kazao da je u listopadu obavio pregled CT-om u Walter Reedu kako bi se isključili potencijalni kardiovaskularni problemi te da nisu utvrđene nikakve nepravilnosti. Kasnije je rekao da je požalio što je iznio tu informaciju jer je dovela do nagađanja o njegovu zdravlju.

Nedavno su se pojavile fotografije koje prikazuju modrice ili promjenu boje kože na njegovim rukama, što je dodatno potaknulo pitanja javnosti.

Trump, kojem će u lipnju biti 80 godina, modrice je pripisao brojnim rukovanjima, dok je Bijela kuća kao uzrok navela lijekove za razrjeđivanje krvi.

Susret s vojnicima

Bijela kuća priopćila je i da će Trump posjet bolnici iskoristiti kako bi se sastao s pripadnicima oružanih snaga i djelatnicima vojne bolnice, prenosi Novi.

