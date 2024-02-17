Obožavaju luksuz: Horoskopski znakovi koji imaju najskuplji ukus…

Neki ljudi su zadovoljni osnovnim: bitno im je da je praktično, da radi i da nije komplicirano. Drugi, pak, imaju oko za kvalitetu i teško im je uživati u nečemu što djeluje jeftino, neuredno ili kao da je napravljeno “na brzinu”. Njih privlače fine tkanine, dobar parfem, vrhunska hrana, dizajn koji izgleda skupo i detalji koji odaju dojam otmjenosti.

Astrolozi često ističu da određeni horoskopski znakovi imaju izraženiji ukus za estetiku, status ili udobnost. Oni često znaju prepoznati kvalitetu na prvi dodir i spremni su platiti više za nešto što traje, izgleda bolje i pruža bolji osjećaj. Među znakovima s najskupljim ukusom najčešće se ističu ova tri.

Bik

Bikovi vole luksuz kroz udobnost i kvalitetu. Njima nije važno da je nešto samo skupo, nego da se osjeti razlika: dobar materijal, vrhunska hrana, udoban namještaj, kvalitetna kozmetika ili parfem koji traje. Bikovi često imaju istančan osjećaj za ono što je kvalitetno pa ih jeftine zamjene rijetko dugo zanimaju.

Njihov ukus je skup jer vole ulagati u stvari koje koriste svaki dan. Radije će kupiti jednu dobru jaknu nego pet prosječnih, ili otići u restoran gdje su sigurni da će sve biti na visokoj razini. Kod Bikova luksuz nije nužno glamur, nego osjećaj mirnog zadovoljstva i uživanja u kvaliteti.

Lav

Lavovi vole luksuz jer vole ostavljati dobar dojam. Njima je važan stil, prisutnost i to da izgledaju dotjerano, čak i kada tvrde da im nije stalo. Privlače ih komadi koji “nose” outfit, kvalitetni satovi, upečatljiv nakit, brendovi koji imaju reputaciju i sve što ostavlja dojam samopouzdanja i statusa.

Njihov ukus je skup jer ne vole prosječnost. Lavovi često biraju ono što je vidljivo, elegantno i ostavlja trag – bilo da je riječ o odjeći, putovanju, izlasku ili uređenju prostora. Za njih luksuz nije samo stvar cijene, nego osjećaja da su sebi priuštili nešto vrijedno i posebno.

Vaga

Vage imaju skup ukus jer imaju oko za estetiku. One primjećuju detalje: boje, krojeve, materijale, sklad prostora, ambalažu, mirise. Ako nešto izgleda jeftino ili neskladno, teško će to ignorirati. Vage često vole profinjeni luksuz – onaj koji nije napadan, nego elegantan i “čist”.

Njihov luksuz se vidi i u izboru iskustava. Vage često vole lijepe restorane, dobro uređene kafiće, putovanja s dobrom uslugom i stvari koje su ugodne za oko i dušu. Spremne su platiti više za kvalitetu, ali i za osjećaj ljepote i ugode. Kod njih “skup ukus” često znači jednostavno – dobar ukus, piše index.

Facebook komentari